台灣這1景點過度神話？日網紅狠酸：就只是商店在山坡上！眾人看法兩極

許多日本人熱衷來台旅遊，而九份則是其中最受歡迎的景點之一。不過，一名網友表示，他之前看到一位日本Youtuber來台拍旅遊影片，其中這位Youtuber對九份的感想竟然是「就一些商店在山坡上而已」，讓他看了也頗有感觸，貼文曝光後，掀起網友熱議。

一名網友在網路論壇《PTT》發文，提到這位Youtuber在影片中表示，九份有很多階梯，消費偏高，而且觀光客也非常多，拍照都需要排隊。許多日本網友也在留言中表示認同，說九份有點像京都清水寺商店街的「低配版」，雖然氣氛不錯，但實際上並沒有什麼特別的地方。這些評論讓原PO感同身受，他也提到自己之前去九份時，下雨天的時候地面濕滑，讓他行走十分不便。

另外，原PO還指出，許多日本人喜愛的知名茶樓，其實是因為宮崎駿的《神隱少女》而獲得人氣，而非其本身的特色。這讓他質疑，「是不是台灣人太過於神話九份了？外國人眼中，九份可能就只是一條坡上的商店街吧。」

貼文曝光後，隨即引發了兩派論戰。一些網友認同原PO的看法，覺得九份的交通、商品和衛生條件都有待改善，並且指出九份在炎熱的夏天會散發臭味，下雨時則容易被淋濕，整體環境並不理想。有些人甚至批評，九份的觀光氛圍與《神隱少女》並無太大關聯，純粹是因為電影而被過度吹捧。

然而，也有不少人不同意原PO的看法，認為九份的夜景還是相當迷人，有其獨特的魅力。有些人指出，九份的魅力在於那條山坡上的小市集，這是其他地方所難以體驗到的。而且，相較於清水寺，九份的確能夠一覽無遺的海景，這也是一大賣點。更有網友提到，九份周邊的茶壺山、金礦博物館等景點，都值得一遊，因此並不認為九份就只是「一條商店街」而已。

