台灣通緝「知名中國手機創辦人」！違法挖角70台籍工程師 替母公司搞研發

中國知名手機品牌OnePlus涉嫌自2014年開始，未經許可非法在台招募70多名工程師，為深圳母公司從事研發，匯入資金高達23億元，士林地檢署偵查後，13日依違反《兩岸人民關係條例》起訴2名台籍幹部，並對OnePlus創辦人劉作虎發布通緝。而OnePlus也是中國知名手機OPPO的子品牌，此案也引發《彭博》、《Wccftech》等國外媒體關注。

士檢起訴書指出，劉作虎於2014年來台，與林姓男子洽談在台籌組手機軟體研發團隊，在未經主管機關許可下，林男隨即依照指示，在台灣為深圳萬普拉斯公司招攬員工，陸續僱用70多名工程師，為OnePlus進行研發、驗證與測試等活動。

檢方表示，劉作虎與林男、鄭女合謀，2014年在香港設立「香港一加公司」，隔年3月在台設立「香港商一加科技有限公司台灣分公司」，由鄭女擔任負責人。隨後為規避查緝，2019年公司再分別更名為「香港商聲吶顧問有限公司」、「香港聲吶公司台灣分公司」。

檢方發現，該台灣分公司名義上是港資顧問公司，實際唯一的業務，就是幫深圳母公司的OnePlus手機研發軟體與測試。統計自2015年8月至2021年1月，深圳母公司萬普拉斯透過管道，共匯入7293萬餘美元（約23億新台幣），作為薪資、採購設備等營運資金。​

鄭女偵訊時，辯稱自己只是掛名負責人，僅負責稅務規劃，沒有領薪水也不了解公司業務；林男則坦承，他是經劉作虎安排擔任研發主管，​負責面試及帶領團隊，開發的軟體全數應用在OnePlus、OPPO手機上，且營運皆須向深圳母公司報告，由劉作虎決定。

檢方認定，中國地區事業非經許可，不得在台從事營利業務，但鄭女、林男長期協助陸資違法在台活動，透過「偽裝外資」的方式，未經投審會許可在台設立研發據點，更涉及非法招攬台灣高科技人才，事證明確，依《兩岸人民關係條例》提起公訴，劉作虎則另行通緝。

OnePlus對此表示，目前的全球業務營運一切正常，並未受到影響；OPPO與OPPO台灣方面，則仍未針對此事件發表正式聲明。

