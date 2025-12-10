台灣通膨真的降溫了嗎？11 月 CPI 1.23%，房租與外食壓力仍在

行政院主計總處公布 114 年 11 月物價變動概況，台灣整體消費者物價指數（CPI）年增率來到 1.23%，不僅較前幾個月明顯回落，也低於美國、日本與歐元區等主要經濟體，顯示國內通膨壓力持續降溫。

不過，從民眾日常生活與房市角度觀察，房租、外食、醫療與電費等固定支出仍持續上升，實際生活感受與整體通膨數字之間，仍存在不小落差。

月減、年增並存，結構性物價壓力仍在

若從月變動來看，11 月 CPI 較 10 月 下跌 0.14%，主因與季節性因素有關。百貨公司週年慶促銷帶動衣著價格下滑，加上蔬菜供給回穩、旅遊團費在連假結束後回落，使短期物價出現修正。然而，若改以年變動觀察，11 月 CPI 仍維持 1.23% 的年增幅，顯示結構性物價壓力尚未完全消退。

房租與居住成本上升，成 CPI 關鍵支撐

居住類 CPI 年增 1.86%，仍是支撐整體通膨的重要來源。主計總處指出，房租、住宅管理費與家庭用電價格持續上升，是主要推力。對租屋族而言，房租上漲已非短期現象，在房價高檔、持有成本提高與租賃市場供給偏緊的背景下，租金呈現「易漲難跌」的結構性趨勢，即使整體通膨放緩，居住負擔仍難以明顯下降。

外食與醫療費用續漲，民生支出壓力不減

在民生支出方面，食物類年增 1.48%，肉類、蛋類與外食費漲幅最為明顯。雖然蔬果價格因基期因素下跌，但對多數家庭而言，外食與加工食品仍是長期且難以削減的固定支出。此外，醫藥保健類年增 1.87%，醫療院所掛號費、醫療器材與病房自付費用調升，對高齡家庭與長期照護族群影響尤為明顯。

廣告 廣告

（本文資訊、圖源：擷取自主計處 11 月 CPI 報告）

看更多》

2025 台灣 11 月 CPI 通膨續降，房租、外食仍是民眾最有感支出

LINE TODAY 公布 2025 年度十大新聞：川普關稅奪冠、公共安全議題全面升溫！