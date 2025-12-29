台灣造型炒飯成亮點 叁和院高雄義享店打造最有面子的台菜聚餐首選

▲位於高雄義享天地6樓的「叁和院 義享店」，以創意手法重新詮釋經典台味，將古早味功夫菜與現代美學巧妙結合。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／高雄 報導】台菜，是許多台灣人記憶中最溫暖、也最熟悉的味道。從家常飯桌到熱鬧宴席，台菜承載的不只是料理本身，更是一種分享、團圓與人情交流的文化。位於高雄義享天地6樓的「叁和院 義享店」，以創意手法重新詮釋經典台味，將古早味功夫菜與現代美學巧妙結合，其中最具話題性的招牌料理「南台灣炒飯」，以台灣島嶼造型呈盤，一端上桌便吸引全場目光，成功為傳統台菜注入新世代魅力。

▲叁和院義享店招牌料理「南台灣炒飯」，以台灣島嶼造型呈盤，一端上桌便吸引全場目光，成功為傳統台菜注入新世代魅力。（記者蘇彩娥攝）

叁和院長期深耕台式料理，強調「台味不等於老派」，而是在尊重傳統的基礎上不斷創新。店內料理大量運用台灣在地食材，透過細膩火候與巧思擺盤，讓熟悉的味道有了全新樣貌。最受饕客關注的「南臺灣炒飯」，以台灣島嶼作為盛盤輪廓，象徵將整個南台灣的海味精華濃縮於一盤之中。炒飯以大火快炒，米飯粒粒分明，搭配櫻花蝦、花枝、蝦仁與飛魚卵，海味層層堆疊、香氣四溢，不僅口感豐富，視覺效果更是滿分，成為許多家庭聚餐與公司宴客的必點料理。

▲炒飯以大火快炒，米飯粒粒分明，搭配櫻花蝦、花枝、蝦仁與飛魚卵，海味層層堆疊、香氣四溢，不僅口感豐富，視覺效果更是滿分。（記者蘇彩娥攝）

除了吸睛的台灣造型炒飯，叁和院也將傳統酒家菜重新包裝，讓經典料理變得更親切有趣。「五味九孔鮑」以創意鹹食甜筒方式呈現，將彈牙九孔鮑搭配馬鈴薯泥、生菜與水果，再淋上酸甜開胃的五味醬，層次豐富、外型討喜，是拍照與品嚐兼具的人氣料理。而「古早味螺肉蒜」則重現老一輩記憶中的經典湯品，魷魚、蒜苗、豬肉絲與螺肉、蛤蜊一同熬煮，湯頭濃郁卻不厚重，溫潤順口，是聚餐時不可或缺的一道靈魂料理。

▲「古早味螺肉蒜」則重現老一輩記憶中的經典湯品，魷魚、蒜苗、豬肉絲與螺肉、蛤蜊一同熬煮，湯頭濃郁卻不厚重，溫潤順口，是聚餐時不可或缺的一道靈魂料理。（記者蘇彩娥攝）

在熱炒選擇上，叁和院展現出台菜多元風貌。「梅子豆乳雞」選用唐揚雞腿肉，外酥內嫩，搭配特製梅香腐乳醬，鹹中帶甘、香而不膩，讓人一口接一口；「胡麻小豬咬水蓮」則以清脆水蓮與松阪豬快炒，胡麻油香濃郁卻清爽，非常適合秋冬季節享用。經典的「芥蘭炒牛肉」以蠔油提味，牛肉滑嫩入味，與爽脆芥蘭大火拌炒，香氣十足；「糖醋魚片」則以外酥內嫩的口感，搭配酸甜醬汁，老少咸宜。

叁和院也特別重視親子與家庭客群，餐後點心同樣充滿巧思。店內推出多款造型Q萌的包子，包括台灣黑熊、粉紅小豬、乳牛、企鵝等造型，可愛討喜又不失口感，深受小朋友與長輩喜愛。創意料理「輕鬆不蝦（蝦鬆佐蛋塔盒）」更重新解構傳統蝦鬆，以餅乾碎取代油條，搭配松子與水果波波球，口感清爽、層次豐富，讓味蕾感受驚喜。

在用餐空間上，叁和院 義享店延續品牌特色，將早期三合院的古早味元素融入現代設計。仿紅磚牆、木質色調與柔和燈光，營造出溫暖如家的氛圍。座位配置寬敞彈性，提供大圓桌與多種桌型，無論是小家庭用餐、三五好友聚會，或是公司聚餐、年終尾牙、家族宴席，都能輕鬆安排。店內亦提供單點及四人、六人、十人合菜選擇，搭配多款特調飲品，滿足不同聚餐需求。

叁和院 義享店交通便利，位於義享天地商場內，停車方便，鄰近捷運與輕軌，成為高雄聚餐市場中極具競爭力的台菜餐廳。透過一道道熟悉卻不失創意的料理，叁和院讓台菜不只是味道的延續，更是一場融合文化、美感與分享精神的美味體驗。下次外出用餐，不妨走進叁和院，從一盤台灣造型炒飯開始，展開一場最有台灣味的餐桌旅行。