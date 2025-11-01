台灣連鎖港式餐廳「宣告破產清算」 6間直營店全關、爆員工遭欠薪資遣

財經中心／施郁韻報導

港式連鎖餐廳「點22」宣告破產，6間直營店全面歇業。（圖／翻攝自google maps）

知名港式連鎖餐廳「點22」爆發欠薪爭議，有多名離職員工投訴，薪水遲遲未入帳，如今傳出資金週轉不佳，導致公司總部被迫宣告破產清算，旗下6間直營店全面歇業，眾多員工恐遭欠薪。

「點22」以平價港式餐點聞名，一度在海內外擁有超過25間分店，並遠赴美國、越南展店。據《TVBS新聞網》報導，今年10月中旬卻遭爆分店欠薪，面臨公司倒閉的困境，「點22」因資金週轉不佳，宣布破產清算，6間直營店（新北三重五華店、新莊富國店、蘆洲長安店、新店民族店，以及北市文山興隆店、新竹光復店）已停業。

新北勞檢處指出，今年已接獲15件相關申訴，新北地區的永和、新店、中和、三峽等4間分店陸續被開罰。永和分店因延遲給薪已開罰2萬元，其餘分店將陸續裁罰。

據了解，前員工提到，受影響的人超過50人，有人遭公司資遣，仍擔心約2個月薪水恐怕拿不到，目前只能透過勞工局協商。

對此，負責人強調，正積極進行財務清算，承諾雖會延遲，「一定會支付員工薪資」。

