台灣連5年全球創新機構第3、僅次美日 工研院第10度獲獎
〔記者林菁樺／台北報導〕科睿唯安今(9日)舉辦「2026 全球百大創新機構頒獎典禮」，今年得獎的12家台灣機構包括工研院、鴻海、聯發科、台積電、台達電、緯創資通、瑞昱半導體、南亞科、中光電等，台灣已連續5年名列全球第3，整體表現僅次日、美。工研院寫下連9年、第10度獲獎的里程碑，名列亞太區研發機構之首。
經濟部主秘莊銘池致詞表示，全球獲獎名單彰顯政策布局接軌國際，全球重心發展已在運算、能源轉型領域，這貼合目前我國政府二次能源轉型、五大信賴產業、AI十大建設等，持續強化產業競爭力；其次，台灣創新能量屬於前段班，台灣半導體、AI、通訊上具備強勁研發能力，說明台灣競爭研發優勢，這也是長期累積的結果。
工研院院長張培仁表示，工研院聚焦三大推動方向，首先是「凝聚專才」與超過17個研發法人打造「法人匯智聯盟」，並攜手南部33所大學合作「大南方學研整合共育計畫」加速技術突破；其次是「深耕臺灣」確保我國產業的競爭優勢，攜手14家高科技指標大廠，成立防禦非專利營運實體(NPE俗稱專利蟑螂)訴訟的「LOT 產業聯盟」，集結逾12萬件有效專利，打造智權防護網。
最後在「布局全球」，如今年加入美國「綠色無人機系統 Green UAS」計畫，使台灣成為美國境外唯一認證據點，有利於協助我國無人機業者加速取得認證的時間，以「非紅供應鏈」的優勢打入美國市場，提升產業科技版圖影響力。
工研院技術移轉與法律中心副執行長廖宜庭補充， 成立LOT 產業聯盟是在因應日益增長的國際專利訴訟，尤其是來自非執業實體(NPE)的威脅，且NPE的專利訴訟已趨於企業化經營，需以更有效方式應對，透過聯盟的智慧策略，期望減少廠商在智慧財產權上的問題，促進產業順利發展。
她補充，聯盟自去年成立至今，已有14家初始會員廠商， 一旦發生專利主張事件，聯盟會員將受到保護，新會員加入需經初始會員同意，並評估其專利狀況，目前也正與潛在新會員洽談中。
工研院也積極將智權轉化為支持新創與中小企業發展的資產， 攜手中小企業信用保證基金及銀行體系，建立無形資產融資「鐵三角」模式。以新創公司「英菲菱」為例，「雙向可回收式電源」核心技術，在工研院專利評價與輔導下，取得信保基金高額保證、第一銀行核貸，並同步媒合創投挹注，融投總計達新臺幣9千萬元，將無形資產的智權價值轉為有形貨幣化。
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