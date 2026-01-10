台灣連8年奪世界第一 全球醫療照護指數狠甩日、韓

全球資料庫網站《Numbeo》公布「2026年全球醫療照護指數」排名，台灣以87.1分再度拿下冠軍寶座，這已是連續第8年蟬聯世界第一，且比去年的86.5分進步一些，此外分數遙遙領先排名第2的南韓。

《Numbeo》近日公布「2026年全球醫療照護指數（Health Care Index）」排名，根據數據顯示，台灣以87.1分拿下全球第1；南韓82.9分排名第2；第3名則是荷蘭81.5分；第4、5名分別為日本80.1分、奧地利78.9分。

廣告 廣告

第6至10名的國家依序為厄瓜多77.7分、芬蘭77.6分、泰國77.5分，丹麥及西班牙皆為77.2分，並列第9名。

若以城市排名來看，台灣的高雄、台北分別拿下第1及第2名，荷蘭烏特勒支（Utrecht）排名第3，泰國清邁第4。

《Numbeo》自2012年起發布各國醫療照護體系的整體品質評估，評分項目包含醫療照護專科人員、醫療設備、整體服務團隊以及相關費用等；2012年、2013年每年公布一次，2014年起改為每半年公布一次。

值得注意的是，2016年至2018年台灣與南韓經常互爭第一，不過自從2018年中台灣超車南韓奪下冠軍之後，至今仍穩居首位。

更多中時新聞網報導

TPBL》海神4連敗煞車 換帥後首勝

守護自然資本 中信前進台江野放黑琵

林莎為阿公接《大陸尋奇》 登4000公尺高山出外景