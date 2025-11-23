台灣週休三日有望實施？「上班四天、放三天」達連署門檻 這天見分曉

生活中心／施郁韻報導

台灣週休三日有望實施？國內眾人關注高工時問題，有民眾透過「公共政策網路參與平台」提案推動週休三日，目前已突破5000人附議門檻，獲得5768人支持，主管機關勞動部依法須在12月7日前提出正式回應。

公共政策網路平台有一提案，指出「增加一天假日，實施週休三日」，主張週休三日的提案內容指出，可提升工作與生活平衡、吸引與留住人才、環保與節能效果、長遠來看可能促進創新。

有民眾提案推動週休三日，已突破5000人附議門檻。（圖／翻攝自公共政策網路平台）

提案者表示，對於企業而言，短期可能造成中小企業反彈。無法與臨近國家競爭，產業面臨產能下降，勞工面臨工資下降等危機。不過依據英國日本冰島等國的研究實例，長期來說，產能不會下降、甚至上升，也有助於提升勞工幸福感，保護勞工身體及心理健康等正面影響。

提案最終獲得5768人附議支持，10月7日已通過連署門檻，依照規定，勞動部須在12月7日前給予正式回覆。對此，勞動部官員指出，近期召集勞資團體進行討論，項目涵蓋工時調整、勞工負擔與雇主成本等面向，評估是否有必要同步檢討現行工時制度。

事實上，2023年公共政策平台曾有「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」的提案，勞動部當時回應，週休三日攸關人民生活作息、股市、學生受教等多方面，現階段全面性實施恐造成經濟、教育等大異動，須有相關配套，不宜貿然實施。



