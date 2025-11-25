台灣進入不補一下對不起自己時代 新型保健品公司成通路巨頭新寵搶入股

在「不補一下就覺得心慌」的時代，台灣保健品市場全面加速，從人用到毛孩保健都一路狂飆。圖／騰勢

你有沒有發現一走進藥局，滿架上都是保健食品，上網滑電商平台，也常常是保健品廣告。原因很簡單：台灣人幾乎兩人就有一人會買保健食品！凱度消費者指數最近一份報告直接點破，保健品早就不是長輩、上班族、熬夜仔的專利，而是大家日常生活的一部分、根本像咖啡一樣例行消耗品。

保健品在全球市場也是一路開外掛式的成長。Precedence Research指出，2025年全球保健品市場規模達2,034.2億美元，到了2034年預估會衝到4,022億美元，年複合成長高達7.87%。當今的市場瀰漫著，不買保健品都覺得自己落伍，從維他命C、B群、D3、鈣片、魚油、益生菌、葉黃素、膠原蛋白、到現在最新的外泌體，好像誰沒買誰對不起自己的身體、跟不上健康風潮似的。

而現在更是台灣保健市場的「大關鍵拐點」？台灣此刻正遇上三件大事同時爆發：

一.高齡化加速（銀髮族需求暴衝）。

二.慢性病年輕化（三高、代謝問題提早上身）。

三全民走向「預防醫學」（大家不會等生病才買藥）。

在這種需求全面升級的市場中，已經不是「會做產品」就能贏。現在市場要的是能整合醫療級研發＋臨床驗證＋品牌營運＋產品高速迭代＋通路大規模回購循環的「新型保健品公司」。講白的就是會研發、會賣、懂通路、市場反應快、又能被市場喜歡的全能型選手。

騰勢是近年被點名「最像這種全能型公司」之一，它正靠著「雙箭齊發」＋「全通路」做出差異化。騰勢抓住後疫情對「健康焦慮」的集體情緒，從人體代謝、睡眠、生理節律，甚至寵物健康一路打進去，已打造了多個辨識度極高的品牌，像是達摩本草（功能保健）、PowerHero（運動補給）、御熹堂（漢方養生）、毛孩時代（寵物保健）。

人跟毛孩的健康，一次打包起來，形成「雙金礦」市場。不只會做產品，它還讓大樹藥局、台隆集團、佳世達（達利貳、丁丁藥局）、富邦金創投通路巨頭主動找上門，甚至通通成為騰勢的合作夥伴或股東。通路用真金白銀投票，認可了騰勢的產品與經營。

TSA騰勢的崛起並非靠單一爆品，而是運用其系統化能力，全通路佈局（藥局＋量販＋電商＋社群）、多品牌涵蓋（不同客群、年齡、需求）、善用數據驅動產品迭代與會員回購，通路端最愛這類公司，產品能放、能動、能賣、能回購，它已被視為下一個 FMCH（快速消費藥品）潛力股。下來騰勢的節奏很明確：全力擴大營運、明年上半年興櫃（資本市場）。



