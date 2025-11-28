台灣進入準戰爭狀態？總統府反擊馬英九

▲郭雅慧強調，破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前宣布將投入1兆2500億元的國防特別預算，前總統馬英九則批評，幾乎已形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」。對此，總統府發言人郭雅慧昨（27）晚強調，破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。

對於賴清德宣布要投入1兆2500億元的國防特別預算，馬英九表示，他覺得賴清德幾乎已經形同宣布台灣進入「準戰爭狀態」，同時將國人分為所謂「中國台灣」與「民主台灣」，要針對未來進行兩岸交流的政黨與民間團體，開始展開相關的嚇阻甚至具體的措施。

對此，郭雅慧回應，印太區域各國，包括台灣在內，大家都不約而同地投注資源，希望強化國防，也強化韌性，背後一個很關鍵的原因，就是中國在區域間帶來安全風險。

郭雅慧指出，中國應該善盡大國責任，停止在區域之間的單邊挑釁行為，回到以國際規則為基礎的軌道上，這才是北京現在應該做的事，破壞安全穩定現狀、製造麻煩的單邊行為，才是北京應該反省的。

另外，當前大幅增加的國防預算，是否會排擠社會福利預算？衛福部次長呂建德表示，台灣的經濟成長從總統蔡英文到現在，基本上每年都是至少3.8%的成長，今年平均成長率可能會超過6%，整體經濟成長率的大幅擴增，意味著政府稅收增加，「我們可以很負責任地說，錢應該是足夠的」。

呂建德提到，賴總統目前提出的最重要是兩個投資，第一是投資國家安全，第二是投資社會安全，這兩個因為稅收增加，基本上並不違背。

呂建德強調，若藍白繼續杯葛預算，政府這些照顧長輩、照顧居家照顧者、希望幫大家解決沉重負擔的美意，全部都會沒有，希望藍白好好慎思杯葛結果。

