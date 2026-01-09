台灣進入超高齡社會相關商品受青睞 台銀人壽養老儲蓄險3個月賣20億

台銀人壽董事長張志宏（左）指出，近來台銀人壽以養老儲蓄險最熱銷，3個月賣出20億元。記者朱漢崙／攝影

台灣進入超高齡社會，養老型的理財商品也跟著受投資人青睞。台灣金控旗下台銀人壽今日舉行新春記者會，台銀人壽董事長張志宏指出，近來台銀人壽以養老儲蓄險最熱銷，3個月賣出20億元。

對於今年初年度保費收入，張志宏表示，台銀人壽將以120億元為目標，在產品類型上，由於要改善幣別錯配問題，因此會以發行美元保單為主，相較於醫療險保單，今年會以壽險為主力，而且除了發行壽險保單之外，仍會發行美元的利變年金險。

壽險業者今年1月1日起接軌IFRS 17和 ICS（保險資本標準）新制，資產重分類的方式引起市場高度矚目。對此張志宏指出，台銀人壽的資產分類方式已經過董事會通過，分成台幣及外幣兩大部分，台幣債券由於沒有匯損問題，再加今年匯率評價會採取AC（按攤銷後衡量的金融資產）攤銷法的新制，因此，將有9成以上的部位放在OCI，而外幣債券目前全放AC，今年將會拿其中的20%出來放在OCI（其他綜合損益）。

對於ICS，張志宏指出，台銀人壽將以125%為目標，而CSM（合約服務邊際，指保單生效日起預估全期可獲得的利潤）去年底為195億左右，今年至少要以增加50多億為目標。

台銀人壽目前合計過去的高利保單，以及之後發行的非高利保單，合計全體保單的平均利率約在3.06%，不過高利保單的保價金等管銷負擔仍大，也因此，台銀人壽雖然目前4800億元的總投資部位，在今年財務投資收益加上保費收入，合計會有200億元的利潤，但扣掉高利保單的保價金負擔，以及其他費用成本，今年估計獲利大約幾千萬元，但至少可損益兩平。台銀人壽去年投資台股方面的獲利有55億元，今年的台股布局也是重頭戲。

台銀人壽將增資150億元，預算能否在今年下半年獲立院過關仍不無變數，不過由於台銀人壽當初估計增資150億的需求，是以台幣匯率大約29.5元左右的價位來估算，對照目前台幣匯率在31元左右的水準，已沒有這麼緊急。張志宏指出，經過壓力測試，極端情境之下這150億元仍相當重要，因此希望150億元現增能順利獲立院通過。

