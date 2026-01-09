台灣進入超高齡社會相關商品受青睞 台銀人壽養老儲蓄險3個月賣20億
台灣進入超高齡社會，養老型的理財商品也跟著受投資人青睞。台灣金控旗下台銀人壽今日舉行新春記者會，台銀人壽董事長張志宏指出，近來台銀人壽以養老儲蓄險最熱銷，3個月賣出20億元。
對於今年初年度保費收入，張志宏表示，台銀人壽將以120億元為目標，在產品類型上，由於要改善幣別錯配問題，因此會以發行美元保單為主，相較於醫療險保單，今年會以壽險為主力，而且除了發行壽險保單之外，仍會發行美元的利變年金險。
壽險業者今年1月1日起接軌IFRS 17和 ICS（保險資本標準）新制，資產重分類的方式引起市場高度矚目。對此張志宏指出，台銀人壽的資產分類方式已經過董事會通過，分成台幣及外幣兩大部分，台幣債券由於沒有匯損問題，再加今年匯率評價會採取AC（按攤銷後衡量的金融資產）攤銷法的新制，因此，將有9成以上的部位放在OCI，而外幣債券目前全放AC，今年將會拿其中的20%出來放在OCI（其他綜合損益）。
對於ICS，張志宏指出，台銀人壽將以125%為目標，而CSM（合約服務邊際，指保單生效日起預估全期可獲得的利潤）去年底為195億左右，今年至少要以增加50多億為目標。
台銀人壽目前合計過去的高利保單，以及之後發行的非高利保單，合計全體保單的平均利率約在3.06%，不過高利保單的保價金等管銷負擔仍大，也因此，台銀人壽雖然目前4800億元的總投資部位，在今年財務投資收益加上保費收入，合計會有200億元的利潤，但扣掉高利保單的保價金負擔，以及其他費用成本，今年估計獲利大約幾千萬元，但至少可損益兩平。台銀人壽去年投資台股方面的獲利有55億元，今年的台股布局也是重頭戲。
台銀人壽將增資150億元，預算能否在今年下半年獲立院過關仍不無變數，不過由於台銀人壽當初估計增資150億的需求，是以台幣匯率大約29.5元左右的價位來估算，對照目前台幣匯率在31元左右的水準，已沒有這麼緊急。張志宏指出，經過壓力測試，極端情境之下這150億元仍相當重要，因此希望150億元現增能順利獲立院通過。
更多udn報導
祖雄控小姨子白吃白住像毒瘤 佳娜姊妹溝通變互毆
妹子新竹騎車冷到穿6件外套 在地人解密1關鍵
母控ChatGPT害19歲兒藥物成癮亡 OpenAI認了
比奇異果強！台灣這款平價水果是維生素C之王
其他人也在看
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
鏡頭王撐不住了？ 揭大立光營收創高、獲利跳水原因
光學龍頭廠大立光8日召開法說會，…民報 ・ 1 天前 ・ 5
4檔記憶體股關禁閉！南亞科、力積電等6檔全摔跌停 分析師：別急著接
記憶體族群今（9）日全面重挫，DRAM雙雄華邦電（2344）以及南亞科（2408）開盤直接摜殺至跌停；截至上午9時40分，群聯（8299）、創見（2451）、旺宏（2337）和力積電一度觸及綠燈跌停。分析師表示，DRAM 族群不建議在跌停首日貿然進場，操作上宜先觀望；當出現止跌時，則優先考慮布局以 Flash 為主的相關族群。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 11
台積電年營收3.8兆寫史上最強！上月3350億元卻「月減2.5%」 股民驚喊慘了：不是產能爆發？
晶圓代工龍頭「權王」台積電今（9日）收盤公布去年12月營收，為3350.03億元，月減2.5%、年增20.4%，雖然去年全年營收約新台幣3.8兆元，首度破3兆元，年增31.6%，創年度營收歷史新高，但股民看營收月減，哭喊「慘了」、「不是產能爆發」、「尾盤有人先偷看，直接跑喔」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 6
全台預售交易崩跌？台積電惹的禍！新竹嘉義高雄慘淪重災區｜房市觀點
2026年，台股氣勢如虹！1月5日盤中一飛沖天，首度攻破3萬點，創下歷史新高，而扮演關鍵推手的護國神山台積電，盤中股價一度衝上1695元改寫歷史天價，也再度點燃市場對台積電未來成長的期待。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 43
半導體再掀瘋狂行情！台股牛市不只台積電 資金都流向它們
台股半導體股價紅到發紫，包括記憶體、矽智財，矽晶圓、CCL及PCB等AI供應鏈全部強勢上攻帶旺台股，激勵股債ETF今年以來申購買氣大增，根據CMoney統計，2026年以來，全市場ETF申購單位數成長最多的前10強，首推主動式ETF的台新00987A、群益00992A兩檔，受惠去年12月底剛上市，投資買氣仍在甜蜜期；被動ETF方面，則以科技、半導體兩大類ETF高閃金光，包括訴求科技的海外股票ETF-國泰00735、與鎖定台股半導體的新光00904兩檔，1月開市以來的ETF單位數，成長都逾10%以上，吸金力道強，市場申購買氣爆棚。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 2
買錯這檔註定輸！不敗教主揭「低本益比」陷阱 散戶搶著進場全變韭菜
晶圓代工二哥聯電（2303）近日股價強勢起飛，昨（7）日更一度亮燈漲停，吸引無數散戶目光。然而，今（8）日開高後隨即拉回整理，爆出大量。對此，知名理財專家「不敗教主」陳重銘在社群平台發出示警，直言今日的高點爆大量絕非吉兆，很可能是「大人（主力大戶）在出脫倒貨」，呼籲投資人冷靜，別被表面的便宜股價給騙了！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
電子五哥和碩獨紅！緯創重挫5%一度失守150元大關 廣達跌逾3% 專家示警：不適合進場
台股今（8）日震盪走弱，在權王台積電（2330）與金融股撐盤下，指數跌幅有限，不過電子族群普遍承壓，電子五哥中僅和碩（4938）維持紅盤，其餘廣達（2382）、緯創（3231）、仁寶（2324）、英業達（2356）全臉綠，以緯創盤中重挫逾5%，一度失守150元整數大關最慘。專家表示，緯創短線不宜再殺低，今日也並非適合進場的買點。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 12
【Yahoo早盤】台股一度跳水400點失守3萬點大關 分析師林漢偉：主力籌碼開始鬆動
受到美國科技股賣壓出籠影響，台股今（9）日早盤小漲9.9點、以30370.45點開出，但隨後因台積電開盤下跌30元至1655元，加上4檔上市記憶體股華邦電、南亞科、晶豪科與力積電列入處置股同步走低影響，指數迅速翻黑、跌點一度超過400點，失守3萬點關卡。摩爾投顧分析師林漢偉表示，今日電子族群出現恐慌性賣壓，強勢、熱門族群也成為領跌指標，是典型的「急煞」格局，也代表部分主力籌碼開始鬆動。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 13
台股3萬點了要居高思危？分析師看好元月行情 點名這些可以買
台股2026年開紅盤以來連三漲，一度寫30,576.3點的歷史新高，7日則是今年來首度下跌，分析師認為，今年元月行情可...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
台積電攻略2／不是「不能買」是「不能亂買」 杜金龍公開兩段式操作策略
台積電在2026年火力全開，一度攻上1,705元天價，市場熱度爆表，真的可以任何價位都無腦多？台股老先覺杜金龍提醒，不是「不能買」，而是「不能亂買」，他在《錢鏡你家》節目中提到，台積電長線基本面沒有問題，但短線已進入高檔震盪區，反而要適度降低持股，銀彈要這樣打才不容易受傷。鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 1
記憶體加持 台塑集團「最強兒子」搶鏡
台塑集團近來養出「最強兒子」，記憶體族群股價出現翻倍式上漲，帶動集團旗下南亞科與福懋科成為市場焦點，不僅帶旺母公司南亞與...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
衛星概念PCB逆勢噴！華通爆9萬張大量漲停 分析師這樣看
衛星概念PCB股華通（2313）今（9）日股價表現相當強勢，更挾帶9萬張大量在盤中飆上漲停，再度創下高價。啟發投顧分析師郭憲政指出，記憶體族群被關禁閉後資金流入題材股，華通本身雖創高，不過上檔還有機會，然短線創高不急追，若拉回至百元左右可適度留意。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
熱門股／台積電 CoPoS試產 帶飛台廠13供應鏈
隨著 AI 晶片正式進入 NVIDIA 的 Rubin 世代，單一封裝內需整合更多運算核心與高頻寬記憶體（HBM），現行的 CoWoS 技術已面臨物理極限。由於 12 吋圓形晶圓邊緣利用率偏低，加上光罩尺寸限制導致的拼接誤差，不僅影響良率，更推升了生產成本。為了突破瓶頸，全球晶圓代工龍頭 台積電（2330） 正加速推進 CoPoS（面板級封裝） 技術，將矽中介層轉向大型「方形面板」，使面積利用率大幅提升至約 81%，藉此拉升產能效率並支援更大尺寸的 AI 與 HPC 模組。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 發表留言
記憶體沒有下跌的理由！這「模組廠」2025年營收站上200億大關 創歷史新高
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導AI應用快速升級、帶動記憶體需求爆發，記憶體模組廠十銓（4967）營運動能明顯升溫。公司今（7）日公布去年12月營收36.3億，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
三大法人利多下殺？台積電翻黑元凶找到了…「這檔」也淪外資、自營商提款機 網喊安心：還好啦小跌
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今日台股加權指數收盤30,435.47點，跌140.83點，跌幅0.46%，三大法人賣超360.43億元，觀察今日三大法人賣超個股前十名，台...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
入列黃仁勳背板名單！「伺服器機殼廠」氣勢大漲挑戰第3根 開盤14檔個股飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三收盤僅那斯達克指數小幅收紅，道瓊工業指數更是回檔下挫近500點，台股加權指數今（8）日盤則是下跌104.89點至30,33...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
黃仁勳一句話掀翻水冷神話！CES展語出驚人「散熱股」全面潰退慘跌 「這檔」技術面最慘
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導原本被市場視為大利多的CES展，卻意外成了水冷散熱族群的修羅場。輝達執行長黃仁勳在展會上談及下一代VeraRubin平台時，拋...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
信驊衝7825元新天價 寫台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2026年1月8日電）台股股王信驊(5274)再創新天價，今天盤中股價攀高至7825元，寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，遠端伺服器管理晶片廠信驊2025年總營收首度突破新台幣90億元關卡，達90.85億元，年增40.64%。在客戶需求依然熱絡下，信驊預期，2026年第1季可望延續營收逐季創高的趨勢，季營收有機會攀高到26億至27億元，較2025年第4季營收24.43億元再成長6.4%至10.5%。信驊營運展望樂觀，市場買盤湧入推升，繼2025年11月13日突破大立光(3008)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，信驊股價持續不斷創高，今天盤中達7825元，再創歷史新高，上漲445元，漲幅逾6%，並將台股個股最高價紀錄進一步往上推高。中央社財經 ・ 1 天前 ・ 3