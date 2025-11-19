台灣進入「延後退休時代」？中高齡求職3年成長34% 6成企業準備不足

根據104高年級最新發布的《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，延後退休已成為趨勢。（示意圖 photoAC ）

隨著台灣邁入超高齡社會，延後退休已成為趨勢。根據104高年級最新發布的《2025超高齡社會企業人才永續的新思維白皮書》，有許多中高齡勞工持續回流或選擇延後退休，但企業端尚缺乏實質制度。

數據顯示，中高齡求職者的熱度連年上升，2023年每月平均有6.1萬人主動應徵，到了2025年已攀升至8.2萬人，短短3年成長約34%。其中，有高達80.6%的中高齡員工表示希望在60歲後繼續工作，甚至有60.2%打算在65歲以後再退休。

意願落差大 6成企業沒有實質制度？

不過，企業端似乎還沒跟上這波趨勢。調查發現，有68.6%的企業對延後退休沒有實質制度，其中34.2%完全沒有任何留用措施，另有34.4%僅停留在口頭鼓勵，與高齡工作者的意願形成強烈落差。此外，76.6%的企業完全沒有或尚未落實員工退休準備制度。

在有員工退休準備制度的企業中，比較常見的方式是回聘制度，占42.1%，23.8%提供優於法令規定的退休條件，以及21%提供團體年金險。然而，能協助中高齡員工規劃「第二人生藍圖」的公司仍然很少，能夠提供退休準備課程、志工及社團參與等的企業不到2成。

104高年級總經理吳麗雪指出，參考日本、新加坡2024年65歲以上勞動參與率超過2成，企業透過「延後退休 + 回聘」的雙軌制，並搭配薪資彈性、退休前學習與再聘安排等配套，把退休視為職涯進化，而不是告別式。她強調，留任制度不是口號，更是企業永續經營的重要一環。

