台灣進入「老人國」時代！高齡人口占比破20% 台北市居冠

台灣65歲以上人口突破467萬人，占總人口比率20.06％，正式進入超高齡社會。（示意圖／CTWANT攝影組）

內政部今（9）日公布2025年12月戶口統計資料，全年度總人口為2329萬9132人，較2024年同期減少10萬1088人，平均每日淨減少約277人，跌幅為近十年來第三大，僅次於2020年與2021年。

台灣人口連續第二年呈現負成長，主要受少子化與高齡化雙重壓力影響。2025年全年新生兒人數僅10萬7812人，較2024年的13萬4856人驟減2萬7044人，折合年粗出生率僅為每千人4.62人，創下內政部統計以來最低紀錄，並為近十年最大跌幅。

廣告 廣告

統計回顧，自2016年以來，台灣新生兒數已連續10年下降，從2016年20萬8440人逐年遞減至2025年僅剩10萬餘人，顯示生育率長期低迷趨勢未解。在死亡人口方面，2025年全年共計20萬268人死亡，年粗死亡率為每千人8.58人，與2024年相較略減1839人。

社會遷徙部分，2025年12月遷入人口為7萬4682人，較2024年同月減少1萬1838人，反映出整體人口移動趨勢趨緩。婚姻數據方面，全年結婚對數為10萬4376對，年粗結婚率為每千人4.47對，較前一年減少1萬8635對；離婚對數為5萬2101對，年粗離婚率為每千人2.23對，呈現略為下降的趨勢。

觀察人口結構變化，截至2025年12月底，65歲以上人口數達467萬3155人，占總人口的20.06％，正式符合世界衛生組織（WHO）所定義的「超高齡社會」標準。其餘年齡層方面，0至14歲人口為268萬1890人，占比11.51％；15至64歲人口為1594萬4087人，占比68.43％。

內政部指出，台灣已進入「低生育、高死亡、高齡化」的新常態，人口結構轉變對勞動力、長照與社會保障體系帶來挑戰，相關政策需持續滾動調整。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

辛柏毅墜海失聯3天！家屬忍淚問神「你叫我們別帶你回去」 心碎原因曝

兒想挖礦德州爸按照Siri指令 全家找到2.09克拉鑽石！獲官方認證

她私密處一直好不了！內診竟見「分泌物冒泡＋活蟲」 男友偷吃恐藏破口