台灣進入「超高齡社會」 石崇良祭4大措施因應

面對台灣進入超高齡社會，衛福部長石崇良表示，有四大措施可應對。資料照，李政龍攝



台灣在2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口占20.06％，衛福部長石崇良表示，早在半年前就預見將達標，面對人口結構劇烈變化，衛福部將採四大面向因應挑戰，包括健康促進、去中心化照護、改革給付制度以及科技導入，盼透過調整體系面對變局。

石崇良今天出席「台灣健康網路平台」開幕暨合作儀式，接受媒體採訪時指出，衛福部在半年前就預期會達到超高齡社會指標，也採取了對策。首要任務就是資源前移到健康促進，除了治療疾病，也要挹注於三高防治，減少高齡者或一般族群慢性病、延緩失能，並推動推動「888計畫」及「健康幣」等，希望民眾維持健康狀態。

其次，是推動去中心化照護，讓長者照護回到社區與家中，而非集中在醫院。衛福部已推動居家醫療革新、在宅住院（HAH）、安寧居家照護，並發展一日型照護，例如OPAT（門診靜脈抗生素治療）、遠距醫療常態化，並與長照3.0「以家為基礎」的醫療與長照整合深度接軌，讓長者不用頻繁往返醫院。

第三是改革改革給付制度，將由現行「論量計酬」轉向「論價值計酬」。石崇良舉例，今年1月上路的新制，創傷病患送抵急診後，若能在2小時內進入開刀房，健保給付加成100％，4小時內加成60％，希望透過與時間賽跑降低失能風險。

最後則是科技導入，石崇良強調，面對高齡化與少子女化，造成勞動力下降，除了引進外籍勞力，更重要的是善用科技，協助醫療流程優化、簡化及提升效能，減輕第一線醫護負擔。

