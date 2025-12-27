台灣進入5G時代5年！僅4成用戶升級 NCC揭推動關鍵

台灣於2020年6月底進入5G時代，目前全台已有1,163萬5G用戶。圖／翻攝自資訊工業策進會官網

台灣於2020年6月底進入5G時代，日前國家通訊傳播委員會（NCC）發布「通訊傳播市場消費者使用概況」，其中統計全台5G用戶，雖然用戶數較過去提高，不過仍有龐大4G用戶並未升級，而資費問題竟非影響用戶升級最主要關鍵。

台灣進入5G時代5年！仍有6成用戶未轉換服務

根據NCC最新公布的統計數據，截至今年11月底，全台4G用戶數已下滑至1,679萬戶，5G用戶數則成長至1,163萬戶，雖然升級5G用戶數提高，但仍有眾多4G用戶不願意升級，成4G釘子戶。

廣告 廣告

截至今年11月底，全台仍有6成用戶未從4G轉換至5G。圖／翻攝自NCC通訊傳播市場消費者使用概況

多數民眾轉換至5G服務 「換約或購機優惠」成主因

調查民眾自4G轉換到5G服務之原因，於2023年至2025年，民眾轉換至5G原因皆以「因換約或購機有優惠」為主，比例由54.3%上升至70.7%，其次為「對原有的4G行動網路速度不滿意」，比例自2023年的22.2%上升至23.8%，對於「想體驗新技術」原因，僅占20.1%。

多數民眾轉換至5G服務，「換約或購機優惠」成主因。圖／翻攝自NCC通訊傳播市場消費者使用概況

未換至5G服務 「4G服務已足夠滿足需求」成主因

至於「尚未」自4G轉換到5G服務之原因，2023年至2025年皆以「目前使用的4G服務已足夠滿足需求」，比例自70.8%微幅上升至74.0%成主因，其次為「5G資費較4G高」，比例則由31.0%上升至48.5%。

多數用戶未換至5G服務，「4G服務已足夠滿足需求」成主因。圖／翻攝自NCC通訊傳播市場消費者使用概況

由此可知，真正推動、吸引民眾由4G升級5G最大動力為「因換約或購機有優惠」，仍有大量用戶沒有被說服升級5G，對於體驗新技術較為無感，加上5G資費沒有明顯下降，讓許多用戶維持觀望心態，對於4G全面退場時間尚未明朗。



回到原文

更多鏡報報導

以為整盒雞蛋可用！拿起竟全是「空包蛋」 尪怒：絕對是離婚理由

分享健康知識擁2.3萬訂閱 「陳志明醫師」根本沒這人？榮總回應

辦戶籍謄本得知被收養23年...母直球回應 故事惹哭眾人