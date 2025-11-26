台灣進口挪威鮭魚與鯖魚數量逐年攀升 帶動台灣海鮮消費新風向

記者/葉佳欣報導

台灣向來有美食王國的美稱，而台灣人對於美食的關注相較於生活中其他議題，更是情有獨鍾。根據東方線上2025年版E-ICP東方消費者行銷資料庫在台灣全國進行的調查，台灣人對於美食及餐廳的關注，不論是在年齡性別等條件的不同族群中，都穩居第一。挪威海產推廣協會（NSC，Norwegian Seafood Council）也分享今年的全球消費者市場調查，台灣的消費者會選擇挪威的鮭魚與鯖魚的原因，美味、健康及易於日常料理分居前三，美味依然是吸引消費者的主要理由，但健康亦愈發重要。

廣告 廣告

今年度也與營養師呂孟凡合作，推出美味、健康且易於日常料理的挪威鮭魚、鯖魚食譜，廣受消費者青睞。圖/挪威海產推廣協會提供

今年度也與營養師呂孟凡合作，推出美味、健康且易於日常料理的挪威鮭魚、鯖魚食譜，廣受消費者青睞。圖/挪威海產推廣協會提供

挪威海產推廣協會在2025年以「消費者」為核心，以鮭魚「讓每道菜臻於完美」與鯖魚「確實與眾不同」的新概念作為內容發散依據，再與擁有十年以上臨床經驗的營養師呂孟凡合作，共同設計食譜內容，將健康理由具體化、日常化。而一直以來都是推廣重點的「Seafood from Norway」挪威海鮮商標及認證貼紙，亦在將來自冷冽清澈海域的商品來源說清楚，加深消費者對產品的信賴感，也更容易做出選擇。

認明「Seafood from Norway」挪威海鮮商標及認證貼紙，證明來自挪威冷冽清澈海域，提升消費者對產品的信賴感。圖/挪威海產推廣協會提供

而在全球運動舞台上，挪威足球明星哈蘭德（Erling Haaland）的飲食哲學也進一步呼應了台灣市場對「美味之外的理由」越發重視的現象。哈蘭德多次公開分享，對他而言，飲食與訓練同等重要。尤其是挪威鮭魚，哈蘭德讚賞是優質的蛋白質來源。

此外，哈蘭德只要吃到挪威海鮮，就能想起家鄉。這份「味覺與歸屬感的連結」正是全球消費者越來越重視的「原產地價值」。更重要的是，挪威已成功晉級2026世界盃，而隨著國際賽事的熱度升高，哈蘭德做為挪威代表、同時又以挪威海鮮作為日常飲食核心，成為挪威海產的最佳代言人，也強化了「挪威＝純淨、高品質、值得信賴」的共同意象，與2025年台灣消費者對健康、安心與來源的關注完美契合。

哈蘭德讚賞挪威鮭魚是優質的蛋白質來源。圖/挪威海產推廣協會提供

展望2026，挪威海產推廣協會表示，將延續今年方向並加強力道，擴大消費者對於挪威海鮮商標及貼紙的認識，透過各式宣傳管道傳遞鯖魚確實與眾不同以及鮭魚讓每道菜臻於完美，消費者能在跟挪威海產推廣協會合作的日式料理連鎖店享受美味，也可以在零售通路採買來自行烹調，讓美味、健康與安心等資訊在做決定的各個場景中都更容易取得。不管是養殖抑或是野生捕撈，挪威的水產養殖及漁業，都將致力於永續經營及科學管理，以確保消費者能享受到最佳品質及風味的挪威海鮮。

更多享民頭條報導

黑色裙子也能百變！6種穿搭公式讓妳隨時驚艷全場

全白穿搭四季都合適！掌握這5條穿搭公式明亮又高級

展現無所畏懼的美麗！變裝藝術家妮妃雅進總統府展現酷兒力量

