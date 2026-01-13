台灣逾3成產婦年齡超過35歲！併發症風險增1.36倍

隨著晚婚晚育成為趨勢，台灣高齡產婦比例逐年攀升，已有超過3成的產婦年齡在35歲以上。雖然醫學進步讓高齡生產不再遙不可及，但了解風險並做好萬全準備，才能確保母嬰平安健康。

隨著晚婚晚育成為趨勢，台灣高齡產婦比例逐年攀升，已有超過3成的產婦年齡在35歲以上。（示意圖／Pexels）

晚婚趨勢增長 帶來生育挑戰

醫學上將35歲以上孕婦定義為高齡產婦（預產期時孕婦年齡超過35歲）。美國婦產科醫學會研究指出，35歲至39歲女性罹患妊娠併發症的風險是25歲至29歲女性的1.36倍，其中慢性高血壓風險更高達2至4倍，妊娠糖尿病風險則是2至3倍。根據衛福部國健署統計，35歲至39歲孕婦的早產比例達12.7%，明顯高於25歲至29歲的8.4%。

國泰醫院生殖醫學科賴宗炫主任指出在胎兒健康方面，產婦年齡也會是影響關鍵。隨著生育的年齡增長，卵巢功能逐漸下降，胎兒染色體異常的風險也隨之上升，這些數據提醒高齡準媽媽們必須更加重視產前檢查與健康管理。

面對高齡生產風險，完整的產前檢查是確保平安的關鍵。（示意圖／Pexels）

完善產檢流程 守護母嬰安全

面對高齡生產風險，完整的產前檢查是確保平安的關鍵。目前國健署提供15次公費產檢，包含妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗及3次超音波檢查。針對35歲以上孕婦（預產期時孕婦年齡超過35歲），政府補助產前遺傳診斷費用最高5000元，低收入戶或醫療資源不足地區民眾可再獲得採檢費3500元補助，總計最高達8500元。羊膜穿刺檢查能精準檢測胎兒染色體異常，有助及早發現唐氏症等遺傳疾病。

賴宗炫主任建議高齡孕婦除定期產檢，更應注意均衡飲食、適度運動、控制體重，並遠離菸酒等有害物質；還有在孕期初期進行糖尿病篩檢與子癲前症評估，可及早發現潛在風險並適時處置。透過現代醫療技術的輔助、密切的產檢追蹤及良好的健康管理，高齡媽媽同樣能順利迎接新生命的到來。（NOW健康）

