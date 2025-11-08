台灣逾60歲男性 半數勃起困難

勃起困難是不少男性的難言之隱，台灣40歲以上男性約有四分之一出現勃起障礙，60歲以上更超過半數。專家指出，男性無論年齡、背景或病史，都可能在某個階段出現勃起功能的變化，若前段治療反應不佳或不適用，可考慮人工陰莖作為最後一線的替代方案，但術後陰莖硬度為固定狀態，不適合「女上男下」，以免人工陰莖折斷。

顧家醫療總院長顧芳瑜指出，勃起困難最常見的第一線治療為口服藥物，部分藥物起效快、效果強，適合臨時使用，另有可每日服用的低劑量處方。若口服藥反應不佳，則會評估是否適合接受震波治療，這主要針對血管功能異常的患者，若本身已有多重慢性病，如糖尿病、高血壓、血脂異常等，血管彈性下降，震波效果可能相對受限。

進一步的治療選項還包括注射療法與真空助勃器。顧芳瑜說，注射療法可跳過性刺激，直接刺激陰莖產生勃起，效果明確，但需自行對陰莖施打針劑，許多患者難以接受。真空助勃器則透過負壓原理協助血液流入陰莖海綿體，達到勃起狀態，是一種非侵入式的物理性輔助工具，可作為藥物治療之外的重要輔助方式。

當上述療法皆無明顯改善時，則可進一步評估是否適合植入人工陰莖。顧芳瑜表示，目前人工陰莖手術在台灣每年進行約50例，雖接受度尚未普及，但對某些特定族群而言卻是務實且值得考慮的選項。例如攝護腺癌術後、中風導致神經損傷或長期重度勃起功能障礙等情況，即使無法對藥物或裝置產生反應，仍可藉由人工陰莖有效恢復硬度與功能。

顧芳瑜提醒，人工陰莖並不會讓陰莖「變長」，反而多數術後會比原本勃起狀態略短，約為原長度的8到9成，無法模擬海綿體充血膨脹的狀態。為避免人工裝置頂到底會導致穿出或組織損傷，手術時植入長度會以8分滿為原則。術後陰莖硬度為固定狀態，性行為體位也有些限制，例如不適合「女上男下」，以免折斷。