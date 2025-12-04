台灣逾95％稀土元素來自中國 澳紐商會建議深化台澳關鍵礦產夥伴關係

澳紐商會白皮書建議台灣成立關鍵礦產工作小組、深化台澳關鍵礦產夥伴關係，並善用日澳礦產合作夥伴關係。（圖片來源／澳紐商會）

澳洲紐西蘭商會（澳紐商會）於12月3日舉辦「2025年度白皮書」發表會，由澳紐商會理事長陳明信博士（Jeffrey Chen）、執行長劉少浡（Glenn Lio）、白皮書委員會主席暨KPMG台灣安侯建業執行董事張維夫（Vincent Chang）向國家發展委員會主任委員葉俊顯遞交白皮書，以期持續推動並深化台澳紐三方經貿合作的堅定承諾。

廣告 廣告

澳洲依然是台灣最重要的能源夥伴

本次發表會由陳明信、劉少浡及張維夫共同主持，除了表達對國家發展委員會及各界商會夥伴的長期支持及感謝外，陳明信並表示：「在全球貿易充滿不確定性的情勢下，澳洲、紐西蘭與台灣的合作關係持續深化，展現出彼此對共榮發展的堅定承諾。澳洲依然是台灣最重要的能源夥伴，紐西蘭則在農產品與科技出口上持續成長，三方合作潛力無限。」

國家發展委員會主任委員葉俊顯表示：「澳洲與紐西蘭是臺灣在亞太地區最重要的經貿夥伴之一。面對全球經貿不確定性，臺灣將持續深化在能源轉型、關鍵礦物供應鏈及產業創新等領域的合作，與澳紐攜手打造更具韌性與永續的夥伴關係。」他並肯定澳紐商會長期透過白皮書提出政策建議，作為政府精進相關政策的重要參考依據。

台灣超過95％的稀土元素進口來自中國

然而整廠引起關注的，是稀土，根據《中央社》報導，據白皮書內容指出，台灣超過95％的稀土元素進口來自中國，台灣高科技仰賴關鍵礦產供應鏈，但台灣缺乏具規模的關鍵礦產儲量，且上游加工能力極為有限，每年進口約3000噸稀土用於製造，卻僅有1、2家本土企業參與相關材料的精煉、加工。

即使台灣從日本等國取得精煉材料，其供應鏈往往仍追溯至中國礦場或加工商，如此仰賴單一國家已構成結構性風險，任何地緣政治緊張或出口限制，都可能危及台灣工業所需的穩定原料供應，進而衝擊國家經濟安全、產業競爭力。

台澳可合作建構安全的礦物雙邊供應鏈

白皮書中指出，澳洲為僅次於中國的第2大稀土礦產國，擁有大量鎳、鈷、錳、高純度矽砂與稀土元素儲量，是電池金屬與釹等稀土元素的主要來源。澳洲大量關鍵礦產目前以濃縮物形式出口至中國進行加工，台灣可透過直接與澳洲合作，將部分重要資源導入安全的雙邊供應鏈，而非完全依賴中國價值鏈。

澳紐商會白皮書建議台灣成立關鍵礦產工作小組、深化台澳關鍵礦產夥伴關係，並善用日澳礦產合作夥伴關係，同時也要加強投資本地的精煉、加工、回收能力，建立關鍵礦產戰略儲備。

(原始連結)





更多信傳媒報導

早上全球網路威脅分析師高峰會才開幕 傍晚華碩驚傳遭國際駭客勒索

今年股利發8、9元 雙鴻、奇鋐、光聖等9檔明年將進入配息10元俱樂部

中國一線城市房價8年崩4成還沒觸底 經濟學人智庫預期最快這一年才有機會反彈

