越南簽證過期了，可以等出境的時候在機場辦新的就好嗎？有網友問 ChatGPT，得到建議是到機場再辦新的，結果是再機場被罰200萬。（攝影／鄭國強）

越南簽證過期了，可以等出境的時候在機場辦新的就好嗎？一名網友到越南跨年，入境的時候簽證還有效，元旦當天到期，他1月4日才要離境回台，出發前還特別問了 ChatGPT，它跟網友說「再辦一個新的簽證就好」。

網友表示，結果到了海關根本不是這回事！直接被海關禁止出境，現場馬上開罰單200萬越南盾，網友說「現場認賠，乖乖上繳 200 萬越南盾 的罰金。」（大約2400元台幣）拿到一張貴死人的「通行證」！

其他網友覺得不可思議，「這種東西可以問AI嗎？」、「為什麼寧願問GPT，而不打給外交部或旅行社……」，「真的不要太相信AI請保有自己的判斷能力，打個電話去外交部確認出入境規則比較安全，還好用錢就可以解決= =」。

發文的網友稱GPT說他可以出境時後到海關再辦展延，其他網友實測GOOGLE的GEMINI 3問說「去越南玩，我的簽證1月1日到期 我1月4日才走，這樣可以嗎？有什麼補救方法,出海關的時候 馬上辦延期這樣可以嗎？」

GEMINI 回應，「這是一個非常嚴重的問題。在越南，簽證過期（Overstay）被視為非法居留，絕對不能等到 1/4 到海關才想辦延期」

GEMINI說，因為海關沒有權限直接幫你「補辦延期」，他們的工作是「執法」。如果等到 1/4 出海關時才被發現，你將面臨以下後果：

1. 現場面臨的後果

罰款： 越南對簽證過期的罰款非常重。過期 1-3 天通常罰款約 50 萬至 200 萬越南盾（約 650-2,600 台幣），但這只是最低標準。

黑名單： 即使繳了罰款，你的護照紀錄會留下「非法居留」污點，未來幾年內可能被拒絕入境越南，甚至影響申請其他國家的簽證。

延誤行程： 海關可能會將你帶往辦公室訊問，導致你趕不上原本 1/4 的飛機。

關於此事，一位前外交部官員回應，「不就是已經逾期停留3天了嗎？這樣還有什麼好說的？」他補充說，外國人簽證到期時，不得自行前往機場出境越南。應該做的是親自到河內或胡志明市的移民局，繳納罰款併申請短期簽證才能出境。

