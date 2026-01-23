【看見泰國 VisionThai】台灣遊客清萊白廟違規拍照爆衝突，與泰國遊客「奈何橋」上互毆後和解。起因是台灣遊客在明令禁止停留的「輪迴之橋」（又稱奈何橋）上停下拍照，阻礙後方動線，引發泰國遊客不滿，雙方因語言不通從口角演變成互毆。衝突影片在網路瘋傳引發熱議，最後經警方調解，雙方承認誤會並相互道歉和解，各自繳納罰款。廟方重申，橋上設有多語言告示牌明確禁止停留，呼籲遊客務必遵守規定。

奈何橋上停留拍照 語言不通釀衝突

根據目擊者與警方說法，這起事件發生於1月15日下午，地點在白廟最著名的「輪迴之橋」，也就是通往白色佛堂的入口橋梁。一名台灣遊客與同行女性在橋上停下拍照，無視現場「禁止停留」告示，導致後方排隊的遊客無法前進。

當時天氣炎熱，加上橋下是象徵地獄的藝術裝置散發熱氣，後方等待的泰國遊客因受不了高溫，上前要求台灣遊客繼續前行。然而雙方因語言不通，溝通不良導致誤會加深，從口角迅速演變成肢體衝突，在橋上互相推擠拉扯，甚至揮拳互毆。

台灣遊客在泰國爆衝突！無視禁令拍照擋路，清萊白廟前與當地遊客互毆（來源：Puwanat Yuenyongt FB ）

約12秒的衝突影片在社群媒體瘋傳，畫面中可見兩組遊客在橋上扭打，周圍大批遊客驚慌圍觀。廟方保全人員迅速介入制止，並將雙方帶往清萊市區警察局處理。

警方調解達成和解 雙方道歉繳罰款

清萊市區警察局表示，雙方抵達警局後，經警方耐心調解，最終確認這是一場因語言障礙與高溫環境導致的誤會。雙方都表示並無惡意傷害對方的意圖，只是一時情緒失控。

經協商後，雙方同意相互賠償損失、各自繳納法定罰款，並當面向對方道歉，最終達成和解。警方強調，此案已圓滿落幕，雙方均無重大傷勢。

商家籲遊客冷靜 白廟是神聖之地

在白廟前經營「魯昂坡托神龕店」(ร้านศาลาหลวงพ่อโต)多年的店主納隆猜·泰普通(Narongchai Thepthon)表示，他目睹了整起事件經過。他認為這起衝突非常不恰當，因為寺廟是神聖避難所，信徒更應約束身口意，在寺廟內做出不當行為會造成惡業。

納隆猜指出，「輪迴之橋」下方是象徵地獄的藝術裝置，本身就帶有炎熱感，加上當天天氣酷熱，容易讓人心浮氣躁。作為東道主的泰國人更應保持微笑與冷靜，因為白廟是世界級景點，任何負面新聞都會損害泰國觀光形象。他強調遊客來自世界各地，文化背景不同，大家應該互相體諒。

廟方：多語言告示牌明確禁止停留

白廟管理方發布聲明指出，「輪迴之橋」周邊設有泰文、英文、中文等多種語言的告示牌，明確禁止遊客在橋上停留或拍照，目的是維護參觀動線順暢並防止意外發生，因為橋面狹窄且位置較高。

廟方強調，此次事件屬個人衝突，並未影響景區正常營運或整體旅遊氛圍。目前白廟仍持續吸引大量遊客參觀，廟方再次呼籲各國遊客務必嚴格遵守參觀規定，共同維護這座藝術殿堂的秩序與安全。

這起「奈何橋衝突事件」凸顯了語言障礙、文化差異與環境因素可能引發的旅遊糾紛，也提醒遊客在參觀景點時，除了享受美景，更應尊重當地規定與其他遊客權益，避免因一時疏忽釀成不必要的衝突。（延伸看相關爭議：曼谷鄭王廟泰服拍照亂象 攝影師驅趕遊客引警察介入）

核稿：陳韋如

封面來源：影片截圖

影片來源：Puwanat Yuenyongt FB