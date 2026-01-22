台灣遊客在清萊白廟與泰國人肢體衝突 引泰媒報導

（中央社記者李宗憲曼谷22日專電）泰國清萊白廟被認為是最美的泰國廟宇之一，是知名觀光勝地，但上週有台灣遊客因攝影規範爭議，與一對台泰情侶在白廟發生肢體衝突，雙方共4人在寺廟內打架的畫面被錄下，影片在泰國社群媒體上廣傳，引發泰媒報導。

綜合泰國媒體Thaich 8 news昨天、泰叻報（Thairath）今天報導，根據社群媒體上的影片顯示，有2對情侶在白廟內一個狹窄的橋上互相扭打，一旁還有許多遊客駐足。

報導指出，該事件發生在15日下午，發生衝突的一方為台泰情侶，另一方則是台灣情侶。警方表示，通往寺廟主殿的橋梁入口處，設有清楚的告示牌，明文禁止遊客在橋上停留拍攝主殿照片。

該規定以多國語言標示，以確保國際遊客能相互理解。但警方表示部分遊客可能忽略告示，而這對台灣情侶正是在橋上拍照的遊客之一。

據報導，台灣情侶的舉動引發另一對台泰情侶不滿，雙方口角最後演變為肢體衝突。

泰叻報指出，警方表示，事後雙方都配合調查，並同意支付罰款和賠償金，但具體金額並未對外公布。（編輯：田瑞華）1150122