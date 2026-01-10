台灣遊客失格？行李貼「Taiwan」堆日本電梯前 日作家搖頭曝真正地雷

生活中心／黃韻璇報導

台灣人最愛的國家之一就是日本，加上日圓匯率長期維持甜價，是許多人出國的首選地，不過卻頻傳台灣旅人失格事件。有網友上傳一張在京都車站附近拍下的照片，只見一堆貼著「Taiwan」貼紙的大型行李箱擋在電梯口卻不見主人，「台灣遊客失格」引發熱議。對此，日本部落客、作家「日本人的歐吉桑」卻認為，這是對日本人勉強可以接受的範圍。

一名網友上個月在臉書社團「京都自由行究極攻略」發文表示，在京都車站附近、人潮擁擠的連鎖店友都八喜（Yodobashi），竟然看到有一堆貼著「Taiwan」貼紙的大型行李箱擋在電梯門口，卻不見行李箱的主人。讓他不禁無奈感嘆：「希望喜愛京都的台灣朋友可以互相提醒，注意自己的行為是否影響到他人，當個合格的旅人，不要讓台灣成為下個不受當地人歡迎的國家。」

對此，日本部落客、作家「日本人的歐吉桑」表示，這新聞是理解日本人的個性跟民族性非常好的題目，對台灣人來說這光景不能接受，算是迷惑行為之一，但他指出，「我猜日本人來說這光景意見分歧很大，我的看法來講，這是對日本人勉強可以接受的範圍」，因為看得出來行李箱已經儘量整理、照顧周圍。

台灣旅客將行李箱放電梯口，人卻不知去向。（圖／翻攝自臉書社團京都自由行究極攻略）

日本人的歐吉桑透露日本人想法，「就算沒有遵守禮儀的行為，給別人添麻煩行為，只要有整理&照顧的痕跡的話，日本人會接受」。他舉例道，比方說電車內乘客帶很多行李箱，確實影響到其他乘客，但是看得出來他好好照顧、一直關心周圍的環境的樣子，很少人會生氣，然而若是擋住別人的行動一定會非常生氣。

因此像這照片裡的行李箱，如果沒有好好排列、沒有盡量密集、沒有規律的擺放的話，日本人的歐吉桑直言「日本人一定會生氣」，不過照片裡的行李箱看得出來努力好好排列的樣子，所以對日本人來說不一定算是迷惑行為。

日本人的歐吉桑強調，對於日本人來說，「迷惑行為」就是打擾別人的權益、阻礙到人流動線，照片中行李沒有影響到別人的動作，可以按按鈕也沒有擋住進出，看得出來儘量避開按鈕跟出入口，所以不一定算是迷惑行為，臨時擺放的話相信應該很多日本人會接受。

日本人的歐吉桑提醒，在日本社會要避免糾紛順利旅遊，「整理整頓」的觀念非常有用，在公共地方臨時佔位子、交通工具上擋住別人、在店內阻礙別人，不小心做這些事情也不用太擔心，只要對方知道你好好關心周圍環境跟整理整頓的樣子，絕對不會發生很麻煩的問題，但若沒有整理整頓的狀況的話，還是有人直接罵你或給你非常不友善的態度。

