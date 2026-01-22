台灣遊客搭日本觀光直升機墜阿蘇火山口！ 3人生死未卜

這起罕見的航空事故發生在20日上午10時52分，由岡山市「匠航空」營運的羅賓遜R44II型觀光直升機，從阿蘇市「阿蘇卡德利動物樂園」起飛。該機原定飛越米塚、草千里及阿蘇火山口上空，進行約10分鐘的遊覽飛行，並預計於上午11時2分返回。

根據熊本縣警方表示，直升機起飛後不久便發出救難訊號，隨後消防單位接獲來自乘客智慧型手機發出的強烈撞擊通報，顯示在阿蘇中岳第一火口附近發生強烈撞擊，此後便完全失去聯繫。日本國土交通省已正式將此案列為航空事故。

搜救人員於事發後在阿蘇中岳第一火口內發現已嚴重損毀的直升機殘骸。然而，由於失事機體目前卡在坡度極為陡峭的火口壁上，加上現場持續受到火山噴發有毒氣體威脅，截至21日為止，搜救隊伍仍無法順利靠近墜機現場，機上3人生死不明。

日本運輸安全委員會已派出2名調查官，於22日上午抵達設於阿蘇山上航站樓的警察與消防指揮本部，聽取第一線搜救狀況。主管調查官田上啓介於22日上午7時50分接受媒體採訪時表示，就他所知，在火山口內發生的航空事故應該是日本國內首例。

田上啓介進一步說明，調查委員會將針對三大方向展開詳細調查。首先是事故當時的氣象觀測數據，其次是匠航空公司的運航管理體制，第三則是機長本人的健康管理狀況。調查官強調，將盡快釐清這起罕見墜機事故的真相。

目前搜救行動仍在持續進行中，日本當局正評估如何在確保搜救人員安全的前提下，盡快接近墜機地點展開救援。這起發生在火山口內的航空事故，不僅考驗著日本的緊急應變能力，也為航空安全帶來新的挑戰。

