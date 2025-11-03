台灣遊客泰國險遭騙！「換錢」陷阱暗藏玄機 專家揭新招

泰國旅遊詐騙手法層出不窮，網紅豆比登與友人在泰國恰圖恰遭遇疑似詐騙事件，一對自稱台灣情侶的遊客以換錢為由接近他們，卻前後矛盾地表示要換泰銖又換台幣，最後竟要求提供銀行帳號，引起網紅警覺。旅遊專家表示，這類詐騙在東南亞相當常見，尤其是同鄉詐騙更容易使人降低戒心。此外，假旅遊志工詐騙也值得注意，他們常將遊客帶至高價場所，使遊客付出遠超實際價格的費用。

網紅「豆比登美食旅遊指南」到泰國旅遊時，疑似遇到詐騙，拍影片提醒所有旅客要小心。（圖／littlenado提供）

網紅豆比登與友人kimmy在泰國恰圖恰遇到一對台灣情侶，對方表示想換小面額泰銖，但當網紅準備給予泰銖時，對方卻開始猶豫，隨後又改口說要換台幣，最後甚至指定要銀行帳號。kimmy表示，這對情侶聲稱自己是下午1點的飛機，而對方說是2點飛往台北的班機，但經查證當日根本沒有亞洲航空的航班。對方還堅持一定要銀行帳號，所幸兩人警覺性高，找藉口迅速離開現場。

到泰國旅遊遇到陌生人要換錢，網友示警可能詐騙，因為當地換錢所相當多，沒有必要去跟路人換。（圖／TVBS）

網友們也紛紛分享類似經歷，有人在清邁遇過相同情況，並質疑泰國到處都有換錢所，為何還需找陌生人兌換。旅行社業者陳健欽提醒，好心事應在台灣做而非國外，若遇到陌生人要求兌換，可能會在過程中被抽走幾張鈔票；若提供銀行帳號，則可能被當作詐騙集團的人頭戶。

旅遊部落客「熊熊來七逃」分享，在東南亞的確很常遇到一些詐騙，不只透過要換錢，有的還是「旅遊志工詐騙」。（圖／TVBS）

旅遊部落客熊熊來七逃也提醒遊客注意另一種「旅遊志工詐騙」，他們會在碼頭推薦環河船等服務，收費可能高達1500元，而實際上一般環河船可能只要300元左右。

若在泰國遇到詐騙，可直接撥打1155聯繫泰國旅遊警察，或使用APP尋求即時翻譯協助及最近警察局位置。旅遊達人提醒，當陌生人主動搭訕或表現異常熱情，尤其談及金錢、護照或國籍等話題時，應提高警覺，因為這可能是詐騙手段。

