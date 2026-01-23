台灣遊客為拍美照擋路！泰寺廟前與當地人上演全武行

[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導

泰國一直是台灣人熱門的旅遊地點選擇，位於清萊著名的白廟（Wat Rong Khun）更是必訪景點。未料15日卻在當地發生一起台灣遊客與當地民眾互毆的肢體衝突事件，4人扭打成一團的畫面在網路上瘋傳。

白廟又名「白龍寺」或「龍昆寺」，是泰國清萊最著名的景點。（示意圖／Unsplash）

根據《泰國日報》等媒體報導，事件發生於15日下午，位於白廟通往主殿的橋梁上。影片中可見2男2女互相拉扯攻擊，其中一名女子甚至重拳揮向男子頭部，男子也不甘示弱回擊並猛扯對方長髮，場面相當火爆，讓一旁圍觀的遊客全看傻眼。

當地警方調查後指出，衝突雙方分別為一對台灣情侶以及另一對台泰情侶，衝突起因源於拍照糾紛。警方表示，通往主殿的橋樑入口處設有明確的多國語言告示牌，規定遊客禁止在橋上停留拍照，以維持參觀動線順暢，然而該對台灣情侶疑似無視規定，為了拍攝美照在橋上駐足，導致後方動線受阻，泰籍遊客上前理論時，雙方在溝通不良且火氣上升的情況下，從口角演變成肢體衝突。

台灣遊客在白廟與當地民眾爆發肢體衝突，4人扭打成一團的畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝網路）

當地警方隨後將4人全數帶回警局，經協調後，雙方最終達成和解，均表示願意配合調查並支付相關罰款與賠償。警方也呼籲，熱門景點通常有人流管制的考量，遊客前往觀光時務必遵守當地規定，避免因一時疏忽或語言隔閡造成不必要的糾紛。

