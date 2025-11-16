台灣遊客義大利披薩事件炎上！關鍵在3杯啤酒 她嘆：1星洗得是我們的臉

記者李鴻典／台北報導

近日有16位台灣觀光客到義大利一家披薩店pizza dal pazzo用餐，16人只點5份披薩、3杯啤酒，遭披薩店老闆用義大利語拍片公審， 台灣遊客不知情的遭羞辱，還一起比讚合照。同團的部落客「阿嬌哥的享樂生活」還原狀況，表示當時老闆也同意能否少點餐。財經網美胡采蘋則直言，吃不下真的不是這個事件的重點，三杯啤酒已經說明了很多事情，而且義大利人就是這樣，高興不高興都寫在臉上，喜歡的時候愛得不得了，不高興就罵罵號，真的不要去人家網頁洗一星，「我感覺被洗到的是我們的臉啊！」

廣告 廣告

16位台灣觀光客只點5份披薩，在義大利被老闆拍片公審。

胡采蘋說，16個人點五個披薩、三杯啤酒，這種事情不要說是發生在義大利，如果是發生在台灣，大家應該也會覺得餐廳很可憐。

儘管有同團遊客出來說，導遊已經跟老闆溝通過會吃得比較少，但「吃得比較少」本來就不是精確的概念，老闆可能沒有想到連酒水都不點。

胡采蘋說明，在歐洲吃飯大家就是會點酒的，甚至還會點好幾種酒，她認為這案子最大的問題是酒水，你可以說你吃不下、有時差，但16個人連飲料都只點三杯，連氣泡水或礦泉水都不喝，難道一群人都不渴嗎？「坦白說現場一定一堆人拿自己的瓶裝水出來喝吧，這種畫面老闆看到會生氣我覺得真的沒有很奇怪啊」。

去歐洲玩就不要還省這點錢，胡采蘋說，看了那家餐廳的菜單，他們披薩就是6-10歐元，是必勝客的2-3倍，但義大利披薩真的就是好吃，她表示自己第一次在羅馬街頭吃到披薩簡直嚇瘋，「我這輩子之前吃的也是披薩嗎」，義大利就算是威尼斯路上一個隨便的只有塗蕃茄層的薄披薩，都讓人感覺到對美食的理解提升好幾個境界，之前美食家王宣一在義大利不幸過世，她心想王宣一一定很不甘心竟然最後一餐竟然是麥當勞吧。

去歐洲玩就開心玩，胡采蘋說，自己最開心的就是那年跟很會玩的朋友去克羅埃西亞，一路吃了三家米其林，住超好的旅館和民宿，早上被海鷗叫醒，下午去亞得里亞海坐船進生蠔田吃生蠔，晚上去酒莊品酒，天天都好玩。我們這一團怎麼可以那麼久沒出發呢！

胡采蘋強調，吃不下真的不是這個事件的重點，三杯啤酒已經說明了很多事情，而且義大利人就是這樣，高興不高興都寫在臉上，喜歡的時候愛得不得了，不高興就罵罵號，真的不要去人家網頁洗一星，「我感覺被洗到的是我們的臉啊！」

更多三立新聞網報導

16台灣遊客點5披薩被罵！義大利人喊「心痛」轟：不能代表義大利

義大利老闆怒「16台人吃5披薩」！部落客也同團驚呆曝真相：他同意少點

普發一萬飯店終極倍增攻略！抽馬國萬元住宿券「引路人」蔡凡熙帶遊台南

普發萬元入帳！藝奇約吃火焰系列「極炙」套餐

