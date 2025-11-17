台灣遊客遭罵「滾吧」！義大利披薩店老闆不爽點太少PO網公審，道歉影片掀論戰
台灣人遊義大利竟遭店家老闆辱罵「滾吧」PO上網引熱議！這家名為「瘋子披薩」（Pizza dal Pazzo）的老闆帕齊尼（Patrizio Pazzini），因為「16名台灣遊客僅點5份披薩」不僅辱罵台灣人小氣，甚至以粗口譏諷「當然是中國人」，遭網友灌爆負評，事隔2天他更為此再PO影片現身道歉，掀台灣和義大利網友熱議表達不同看法。
以為熱情問候，台灣人竟遭罵「滾吧」
義大利披薩店老闆帕齊尼，在影片中滔滔不絕，台灣遊客還以為是當地人熱情打招呼，殊不知帕齊尼是因為店裡16名遊客「只點5份Pizza、3杯啤酒」感到非常不開心，不僅口出惡言「滾吧」，甚至直接錄下這一幕PO上網公審，表達不滿情緒 :「嗨你從哪裡來，（台灣台灣），滾吧太棒了台灣」。
影片PO上網後掀起熱議，在台灣工作的義大利主廚FrancescoPinto（非當事業者）透露，這是因為「台灣和義大利文化不同」的關係：「在披薩的文化中這個是這樣，去餐廳一個人就是要點一個披薩」、「如果你不想吃太多，你可以點至少一道菜，還有喝的東西，通常是可以接受的，儘管有些人喜歡更貴的餐館，但如果你只點一道菜，他們會覺得有點困擾」，所以台灣遊客分食的行為，才會讓當地披薩店老闆感到相當火大！
帕齊尼PO道歉影片：中國加油！台灣加油！
帕齊尼這則引起爭議的影片，Google評比遭到大量一星負評灌爆，IG和FB也被網友洗版，為免風波擴大，他將影片下架，且於事發後隔2天貼出道歉影片，現身表示向「所有中國人與台灣人道歉」，進一步解釋「義大利人只是比較愛亂開玩笑」，且在結尾大喊「中國加油！台灣加油！你們是如此獨特、如此神奇的人民，我愛你們」，希望平息眾怒。
台灣與義大利網友「反應不一」
有些台灣網友願意接受道歉，但也有人認為，每個人食量不同，店主有責向顧客說明消費方式，而非於顧客不知情狀態，透過影片PO網辱罵公審，如此舉動已涉及「種族歧視」，表示會將該店家列入觀光黑名單。
義大利網友則大都認同當地披薩店老闆的行為，表示義大利飲食消費習慣是「每人至少點一份主食，以免占用店家座位」，有人在看了道歉影片後，甚至以嘲諷語氣反問披薩店老闆：「你的意思是，難道未來我們10個人去點3份披薩都可以」，突顯台灣和義大利不同的文化差異，掀起兩地網友表示不同看法。
