台灣遊客錯過沖繩班機 去電駐日代表處要求喬通融！外館無奈發聲

台灣旅客去沖繩玩，沒想到搭機返國時竟沒先去櫃檯報到，導致錯過報到時間無法登機。（示意圖，Unsplash）

日本一直是台灣民眾心中的旅遊夢幻國度，加上日圓匯率長期處於親民的「甜甜價」，成為不少人出國旅遊的熱門選擇，尤其距離最近的沖繩更是人氣王。然而，伴隨著這股熱潮，卻時不時傳出一些台灣旅客的「脫線」行為，甚至讓台北駐日經濟文化代表處那霸分處也十分頭疼，發文呼籲民眾注意旅遊禮儀。

台北駐日經濟文化代表處那霸分處近日在臉書發文，分享接到一個超扯的求助電話，一名台灣旅客在沖繩那霸機場準備搭機回國，手機App跳出「距離登機口關閉還有40分鐘」的通知，讓他瞬間放鬆戒心，老神在在地晃著，完全沒想到先去櫃檯報到。等他慢悠悠走到安檢口，被攔下來說要先Check-in時，登機倒數只剩約50分鐘，他急忙飛奔回櫃檯，結果早已過了航空公司的截止時間，直接被拒於門外。最令人傻眼的是，這位旅客竟然直接Call Out給那霸分處，要求外館人員介入協調、提供特別協助聯繫航空公司。

廣告 廣告

對此，那霸分處強調，多數航空公司通常在班機起飛前至少一小時就會關閉報到櫃檯，時間一到就真的沒辦法通融了。一旦錯過，旅客只能自己改訂或重買機票，外館實在不方便要求航空公司破例。此外，也有搭郵輪的旅客，因為隔天早上睡過頭，錯過了規定的下船入境手續時間而求助。然而，入境審查人員在規定時間一到就會撤班，無法再回來處理，讓外館也愛莫能助。

為了避免類似窘境，那霸分處強烈建議所有赴日旅客，務必嚴守各項時間規範，從辦理登機報到、安全檢查到入境手續，都應該預留充裕的緩衝時間。同時，對於租賃車輛的取還、飯店住宿的入住與退房、餐廳預約用餐等時限，也需加倍注意，切勿疏忽台日一小時的時差。他們鄭重表明：「本處不便替未依規定時間辦理手續的旅客，向航空公司或各主管機關提出特別要求。」

這番貼文隨即在網路上炸開鍋，網友們群起譴責，痛批這些「台灣鯛」行為丟人現眼：「這種小學在教的事情還要駐外使館特別發文，真丟臉！」「各種台灣鯛：叫你老闆出來、我要找立委（議員）、我要po網⋯⋯出國也能跨海耍刁」「外館不是萬能的，沒有辦法有求必應，尤其像這種可以事先注意或作功課的事，還是自己解決最好，互相尊重和體諒最重要」「巨嬰國」。

更多鏡週刊報導

台灣遊客沖繩自駕！疑弄壞車輛未告知 業者「找不到人」列入黑名單

丟臉丟到國外！網美入住日本飯店「房內自煮和牛鍋」 發文炫耀網罵翻

獨家／離譜！失格台灣人闖日飯店浴場偷拍 21張照片全上網惹眾怒