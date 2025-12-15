台灣遊客雪中救援日駕駛！季芹機票泡湯 北海道百班航班全停飛

北海道暴風雪，導致當地交通大亂。（圖／@kiwaschen授權提供）

北海道近日遭遇入冬以來最強烈暴風雪，導致空中及陸上交通全面癱瘓，眾多旅客行程大亂。在這場暴風雪中，有台灣旅遊團成員見義勇為，協助被困雪中的日本駕駛脫困，展現台日友誼；同時也有包括藝人季芹在內的多位台灣旅客因航班取消被迫更改交通方式，甚至有人夜宿機場。當地滑雪場、纜車等觀光設施也因安全考量大多暫停營業，使得許多前往北海道體驗冬季活動的旅客計畫受阻。

北海道暴風雪，導致當地交通大亂。（圖／@kiwaschen授權提供）

在北海道嚴重的暴風雪中，一群到當地旅遊的台灣汽車業者員工，看見一名日本駕駛的車子打滑卡在雪堆中，二話不說立即下車協助。這群台灣大男生合力推車，成功將卡住的車子推回正常行駛路線。其中一位參與救援的台灣旅客表示，當時看到司機一個人在現場，附近又沒有其他人，剛好他們人多力量大，又是汽車業者，便主動提出協助。

另一方面，藝人季芹原定於14日從札幌搭機前往東京，卻因暴風雪導致航班停飛。她只好退掉機票改搭新幹線，不僅花費增加，還多支出了約3萬多台幣。不過季芹仍保持樂觀態度，表示既然來了就順道前往函館，將計畫外的旅程視為一次新體驗。

北海道暴風雪，導致當地交通大亂，藝人季芹也在臉書上分享航班受到影響。（圖／翻攝季芹臉書）

此次暴風雪造成札幌新千歲機場至少取消129班航班，有旅客不得不在機場過夜。15日一早，機場更宣布關閉。JR電車也有58班次停駛，部分巴士宣布全日停運。有住在阿寒湖旁飯店的旅客被大雪困住，笑稱這是人生第一次看雪，直接「看到飽」。

被譽為世界級滑雪天堂的富良野，也因暴風雪影響而暫停營業，使得許多前來滑雪的遊客白跑一趟。當地一位教練解釋，主要是因為風勢太大，纜車吊在繩索上會被風吹得不穩定，非常危險。他強調，日本對安全非常重視，基本上風速超過時速10公里就會停止纜車運行。

暴風雪影響纜車關閉，導致不少滑雪客撲空。（圖／小廖的北海道生活授權提供）

在當地生活的台灣人表示，這種暴風雪的感覺很像台灣的颱風，都需要特別小心應對。此次北海道的航班、鐵路和纜車等交通幾乎全面癱瘓，打亂了許多旅客的行程安排。

