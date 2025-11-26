台灣遊客「阿布達比轉機」被警察帶走 家屬急發文求救

有網友表示，父親在阿布達比轉機時，被警察帶走。（圖／當事人家屬提供）





在PTT八卦板上有一名網友發文求救表示，自己的父母近日前往中東旅遊，卻在途經阿聯大公國的阿布達比時，不明原因被警察帶走，目前已經過了3天沒有任何消息，透過外交部在阿聯大公國的「駐杜拜辦事處」尋求協助，得到的回應卻是，與阿布達比「無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽，資訊極度有限。

網友說明事發經過，他的父母陳先生與楊女士自桃園機場出發，搭乘阿堤哈航空（Etihad Airways，EY）飛往阿布達比轉機，原本計畫續飛伊斯坦堡旅遊，卻在前往伊斯坦堡班機的空橋上，陳先生突遭到5名警察帶走。

楊女士指出，她曾向登機櫃檯與機場人員尋求協助，但皆得到「不清楚狀況」的回應。她在無法取得協助的情況下，只能被迫先行搭機前往伊斯坦堡。

家屬在事發後第一時間3度聯繫台灣外交部駐杜拜辦事處，但得到的回覆卻是，因與阿布達比「無正式往來管道」，目前只能委請在地友人協助打聽，資訊極度有限。

家屬期待相關單位能即刻協助，包括，阿堤哈航空（Etihad Airways）、阿布達比機場及相關主管機關、台灣政府與相關海外駐點，以保障旅客安全與基本權益，並查明事件真相。

