台灣遊日須知！泡湯「毛巾禁入水」 這些禁忌恐惹日人厭

台灣民眾赴日旅遊需注意當地文化差異，以免誤觸禮儀地雷。日本泡湯有嚴格規定，如毛巾不能入浴、女性必須盤起頭髮、下水前需沖洗乾淨。搭乘手扶梯時，大阪站右側，其他地區則站左側；公共場所禁止大聲喧嘩、視訊通話及吸菸，僅能在指定吸菸區抽菸。日本人重視排隊秩序，代排隊被視為不禮貌行為。此外，在人潮壅擠處使用自拍棒、濃烈香水味干擾他人用餐體驗，都可能引起不悅。

日本文化極為重視群體和公共秩序，任何可能影響他人的行為都需謹慎。林旼叡表示，在日本搭乘新幹線、電車或地鐵時，不能講電話、大聲喧嘩，特別是視訊電話更是嚴格禁止。旅行社公關Kimberly強調，日本嚴禁在公共區域吸菸，有吸菸需求的旅客必須在專屬吸菸區進行。她也提到，台灣旅客常見的代排隊行為，在日本被視為插隊，屬於不禮貌的行為。自拍神器在日本也需小心使用。日本文化最講究的就是不要影響到他人，因此在人潮壅擠的景點使用自拍棒可能不適合。林旼叡也提醒，到日本旅遊時雖然會穿得很好看，但香水不能噴太濃，特別是享用無菜單料理時最好不要使用香水，以免干擾其他顧客的用餐品質。

日本與台灣的文化差異也體現在日常生活中。日本導遊德野指出，日本人習慣將衛生紙丟入馬桶，來台旅遊時常造成馬桶堵塞。他曾在飯店櫃台工作時，經常接到日本客人反映馬桶塞住的問題。此外，日本人習慣在室內穿短袖，但在台灣的飯店通常沒有暖氣，讓日本旅客感到不適應。

台灣的飲食文化也讓日本人感到不習慣。德野表示，台灣人從小被教導不能浪費食物，即使不喜歡也會勉強吃下，但日本人對外來食物或特殊強烈味道的食物相當排斥，常會禮貌性地說「很好吃」，但實際上卻不願意繼續品嘗。台灣的夜市文化和邊走邊吃的習慣，在日本人眼中也是非常不適應的行為。雖然這些文化差異並不違法，但入境隨俗，相互尊重對方的文化習慣是旅遊的基本禮儀。

