台灣運彩 2025績優經銷商表揚

台灣運動彩券2025年銷售總額首度衝破700億大關，以710億元展現強勁成長達10.4％創歷史新高紀錄。運彩公會理事長何昱奇表示，這份亮眼的成績單，不僅在全台2,700家經銷商齊心協力下達成，更實質挹注國家運動發展基金近77億元，讓整個運動產業及更多的運動選手，可以受到政府更完善的照顧。

「2025績優經銷商表揚大會」21日舉辦，運動部次長黃啟煌親臨頒獎，感謝發行團隊及經銷商一年來的努力，讓國家運動發展基金獲得豐沛挹注。其中，運彩公會理事長何昱奇所經營的何大智運動彩券行，獲得網路「全國績優經銷商第二名」，由另一半石幸真擔任店長的富甲運動彩券行也入選績優經銷商，夫婦倆共同上台接受表揚，傳為佳話。運彩公會理事長何昱奇經營的何大智運動彩券行，獲得網路「全國績優經銷商第二名」。

何昱奇夫妻（見圖）每年為運動部貢獻約新台幣1.5億元運彩基金，他期盼這份力量能實際回饋基層體育，幫助更多努力不懈的優秀運動選手。

何昱奇表示，獲獎代表的不只是榮耀，更承載著多年來對運彩事業的投入與責任，「這份榮耀，從來都不是一個人的成就」。在公領域方面，何昱奇表示，感謝台灣運彩公司長期以來提供平台與各項協助，讓經銷商能在合法、健全的制度下發揮所長，也有機會透過運彩機制回饋社會。

回顧2025年，台灣運動彩券能在無重大國際賽事加持下依然穩定成長，主要歸功於網球銷售首度破百億，正式躍升為棒、籃、足之外的「運彩四哥」。此外，全年提供超過5,000場場中投注，場次大幅提升近三成，涵蓋美職棒、美職籃及亞洲各類賽事，精準滿足消費者需求。

展望2026年，即將迎來體育迷心中的「3、6、9」國際大年，包含3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽及9月名古屋亞運，這場「神級賽季」預計將推動銷售再攀高峰。

在私領域方面，何昱奇特別感謝太太石幸真，白天擔任富甲運動彩券行店長，肩負第一線經營重任，而在運彩經營工時長、節奏快的情況下，她仍一肩扛起照顧孩子、打理家庭的責任，在背後默默承擔了許多不為人知的辛勞，給了最大的體諒與支持。獲得這份榮耀，何昱奇表示：「第一時間最想與太太分享。」