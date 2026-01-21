台灣運彩2025年銷售710億創新高 運動部頒獎表揚

民視新聞／綜合報導

台灣運彩2025年在全體2700家經銷商，齊心協力及棒、籃、足、網4球助威下，年銷售突破700億元，創歴史新高來到710億元，成長10.4%，21日舉辦「2025績優經銷商表揚大會」，感謝發行團隊及所有經銷商一年來的努力。

運動部次長黃啟煌親臨頒獎，年銷售金額高達710億，挹注國家運動發展基金近77億，讓整個運動產業及更多的運動選手可以受到政府更完善的照顧。台灣運彩表示，今年即將迎來「3、6、9」的國際運動大年，包含3月世界棒球經典賽、6月世界盃足球賽，以及9月名古屋亞運，預計銷售可望再破新高。

