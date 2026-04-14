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台灣達人【科技島之魂】–「IC 設計教父」聯發科蔡明介董事長

「IC 設計教父」蔡明介

帶領聯發科（MediaTek）從光碟機晶片起家，一路逆襲成為全球手機晶片出貨量冠軍，並在 AI 手機時代與全球巨頭進行「智力與規格」的巔峰攻防。

【科技島之魂】系列報導：晶片叢林的逆襲者——蔡明介與聯發科的「一代拳王」破除戰

導語：

如果張忠謀是半導體製造的「地基建築師」，那麼蔡明介就是在那片矽地上，設計出最精密、最節能建築的「晶片建築師」。在競爭極其殘酷的 IC 設計領域，曾有過無數橫空出世卻迅速隕落的「一代拳王」，唯有蔡明介帶領的聯發科，能從低門檻的消費電子，一路攻頂到 5G 與 AI 的技術巔峰。他用「破壞式創新」打破了西方大廠的壟斷，讓台灣設計的晶片，跳動在全球數十億支手機的心臟裡。

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第一章：那一刻的深謀 —— 擺脫「一代拳王」的轉型攻防

「在 IC 設計界，最怕的就是成為『一代拳王』。」蔡明介在辦公室裡，桌上堆滿了技術報告。

聯發科早期以光碟機、DVD 晶片稱霸，但他深知技術迭代的無情。他的「攻防戰」核心是「連續創新」。當對手還在守著既有領地時，他已大膽投入當時仍是藍海的手機晶片市場。他推出的「Turnkey Solution」（一站式解決方案），大幅降低了手機製造門檻，這場攻防他進攻的是「傳統封閉的技術高牆」，守護的是「全球數位平權」——讓預算有限的消費者也能享受智慧科技。

第二章：技術白話文 —— 什麼是「系統單晶片（SoC）」與「效能功耗比」？

蔡明介將 IC 設計比喻為「在指甲蓋大小的空間裡，蓋一座具備完整功能的城市」。

聯發科最強大的攻防技術在於 SoC（System on Chip）。他們不僅要將處理器、繪圖、通訊模組塞進去，更要在「高效能」與「省電（功耗）」之間取得黃金比例。在 5G 與旗艦級天璣（Dimensity）晶片的對抗中，蔡明介利用台灣頂尖的半導體供應鏈優勢，讓晶片在運行 3A 遊戲或 AI 運算時，依然保持冷靜。這就是台灣的「設計攻防」：利用「極致的效率控制」，在性能競賽中勝出。

第三章：大師金句 —— 「IC 設計是智力的戰爭，沒有終點。」

蔡明介對人才的重視到了痴迷程度。他認為，IC 設計沒有機器可以依賴，唯一的生產力就是「人腦」。他常說，台灣的競爭力來自於對「複雜問題」的解決能力。他深信，只要維持這份對知識的渴望與邏輯的嚴謹，台灣就能在全球晶片戰場上，始終保有最關鍵的話語權。這份權威，來自於他將「腦力」轉化為「國力」的實踐。

第四章：Vision 2030 —— 邊緣 AI（Edge AI）的新局

展望 2030 年，蔡明介預見 AI 將不再只存在於雲端，而是進入每一台設備（Edge AI）。從智慧座艙到穿戴式裝置，聯發科正佈局一個「萬物皆有 AI」的未來。他認為，台灣應從「晶片提供者」轉型為「平台建構者」。當全球的 AI 應用都跑在聯發科定義的架構上時，台灣將不只是製造強國，更是定義未來生活方式的智慧核心。

【達人小檔案：蔡明介】

現職： 聯發科技（MediaTek）董事長。

核心成就： 帶領聯發科成為全球前五大、亞洲第一大的 IC 設計公司，多次獲選為全球百大 CEO。

權威點： 被譽為「IC 設計教父」，成功帶領台灣產業從硬體製造跨足到高產值的系統設計領域，是台灣知識經濟轉型最成功的實踐者。