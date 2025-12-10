台灣遠洋漁業爆黑幕！民團怒轟人權計畫「作文比賽」無心改革

「外籍漁工人權保障聯盟」於今（10）日呼籲，政府應盡速提出新版《漁業與人權行動計畫》，並解決目前計畫中多項懸而未決的漁工人權困境，以加強我國遠洋漁業在全球供應鏈中的競爭力。（圖／綠色和平）

台灣遠洋漁工勞動環境惡劣時有所聞，美國海關日前也以「強迫勞動」疑慮，暫扣台灣自行車大廠巨大集團產品，而農業部漁業署為解決相關問題，所推動的《2022至2025漁業與人權行動計畫》將於本月屆滿，為此「外籍漁工人權保障聯盟」於今（10）日呼籲，政府應盡速提出新版《漁業與人權行動計畫》，並解決目前計畫中多項懸而未決的漁工人權困境，以加強我國遠洋漁業在全球供應鏈中的競爭力。

台灣人權促進會資深研究員施逸翔針對《漁業與人權行動計畫》指出，第1期計畫內容以漁業產業利益優先、漁工基本人權保障可有可無的思維，試圖維持遠洋漁業強迫勞動高風險困境，無意根本解決結構性問題，在台灣遠洋漁船上辛苦勞動、為遠洋漁業創造大量經濟產值、並冒險為家人生存奮鬥的漁工們，仍離海上尊嚴勞動目標非常遙遠。

廣告 廣告

桃園群眾服務協會移工政策處主任汪英達強調，外籍漁工是遠洋漁業的基礎，但漁工盟成立多年至今，遠洋漁工不但繼續被排除在勞基法之外，從薪資給付、工作安全、勞資爭議處理、勞動檢查、確保讓漁工在海上使用Wifi、迅速偵辦可疑的人口販運案件等各方面，都沒有任何實質進展，令人不禁懷疑《漁業與人權行動計畫》到底是真的有心消除漁業強迫勞動，或只是作文比賽？

宜蘭縣漁工職業工會李麗華秘書長提到，截至目前，當遠洋漁船上的漁工遭受剝削、虐待或孤立無援時，真正採取行動、冒著風險進行救援的，往往是沒有任何政府資源的基層漁工工會和公民團體，呼籲政府在新一期漁業與人權行動計畫聚焦實質改革，而不是又耗資上億預算做出不斷被修飾、美化的成果報告，營造出努力讓台灣脫離強迫勞動黑名單的假象。

綠色和平海洋專案主任郭珮嫻呼籲，台灣遠洋漁業高度依賴勞動力，尤其台灣早已進入超高齡化社會，長期仰賴雇用外籍移工以維持生產力，不僅需以制度性改革確保產業永續，水產品供應鏈更應徹底杜絕強迫勞動與人權侵害，避免重演巨大事件，並兌現農業部日前聲稱的「2026年退離美國強迫勞動清單」承諾。

更多中時新聞網報導

富邦供應商ESG交流 創永續新里程

助理費除罪化 藍掀茶壺風暴

阮丹青遊歐洲看雪景重置身心