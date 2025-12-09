台灣遭七重鎖定？外交部：鎖7000次也不成真

▲台灣地位被「七重鎖定」？外交部打臉王毅：鎖定7000次也不會成真。（圖／外交部提供，2025.09.16）

[NOWnews今日新聞] 中國外交部長王毅，聲稱台灣地位已被「七重鎖定」的說法，外交部發言人蕭光偉今（9）日做出強硬回應，中方所謂的鎖定，實際上可解讀為持續慣性地扭曲相關國際文件，只強調對自己有利的部分，而對不符中方立場的事實則一概否認。蕭光偉強調：「若是這樣的鎖定，即便鎖定700次、7000次也不會成真。」

王毅在德國外交部長瓦德福訪中期間，引用「開羅宣言」、「波茨坦宣言」與聯合國大會第2758號決議等文件，主張台灣地位已被鎖定，並聲稱「圖謀台獨就是分裂中國領土，支持台獨就是干涉中國內政。」蕭光偉對此反擊，二次大戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代了「開羅宣言」、「波茨丹宣言」等政治文件，《舊金山和約》並未將台灣交給中華人民共和國，且中華人民共和國從未統治過台灣。因此，台灣絕非中華人民共和國的一部分，此論點也獲得國際主要民主國家的肯認。

蕭光偉進一步提到，台灣自1980年代中期啟動民主化轉型，並在1996年完成首次總統直選，確立了由台灣民眾透過民主程序選出政府、並對台灣實施有效統治，是唯一能對外代表台灣的合法政府。他強調，台灣經歷多次政黨輪替，持續鞏固民主制度與主體意識。對於聯大2758號決議，蕭光偉指出該決議同樣隻字未提台灣，更沒有將台灣交給中華人民共和國，或賦予中共權力對外代表台灣。只有台灣的民選政府才能在國際社會代表 2300 萬民眾，中國無權置喙與干預。

