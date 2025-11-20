台灣遭入侵日本馳援的兩大理由：普世價值與國家利益

在印太平洋地區，相關國家的聯合軍演相當頻繁，幾乎形成準集體安全機制。圖／日本海上自衛隊官網

逸中／香港居民、利物浦足球迷

當台灣面臨中華人民共和國（中共）的武力入侵威脅時，日本是否應出兵馳援，不僅是地緣政治的重大抉擇，更是涉及國際關係基本準則、道德責任和核心國家利益的議題。從自由、民主、和平等普世價值，以及台灣海峽航道作為日本經濟命脈這兩方面出發，可以清晰闡述日本採取行動的必要性。

一、 普世價值的道德與戰略責任

台灣與日本同屬印太地區的民主國家，共享自由、人權、法治等核心價值觀。

二戰後建立的國際秩序，強調和平解決爭端，反對以武力改變現狀。 若發生武力衝突，將可能樹立一個危險的先例：只要足夠強大，就可以公然侵略鄰國、吞併領土。這將徹底破壞全球安全架構的穩定性。

日本作為國際社會負責任的一員，有義務與其他民主國家共同捍衛這套規則。支持台灣，就是向全世界宣告：武力威脅不能凌駕於國際法之上，主權與自由不容侵犯。這種維護秩序的行動，不僅是為台灣而戰，更是為日本自身所賴以生存的國際環境而戰。

對台灣民主的侵犯，被視為對整個印太地區乃至全球民主價值觀的挑戰。在當前國際格局下，民主國家必需要堅定的團結。

日本若在關鍵時刻袖手旁觀，將嚴重打擊其他受強權威脅的國家，並削弱國際民主陣營的整體士氣。相反，日本的介入將向相關方發出明確信號：入侵台灣的代價將是整個民主世界的集體反制。這種果斷的立場有助於強化對潛在侵略者的威懾，從而更長遠地保障區域和平。

武裝衝突必然帶來巨大的人道災難。台灣兩千三百萬人民將面臨戰火的洗禮（我女兒目前也在台灣生活），無數生命財產將遭受損失。基於人道主義原則，阻止或減輕這種災難是國際社會的道德義務。日本的參與不僅是軍事行動，也包含了保護無辜生命、減少流離失所的難民潮、確保人道援助通道暢通的責任。

11月5日，中國國產電磁彈射航空母艦福建艦入列服役，引發印太地區國家的高度警戒。圖／翻攝自中國國家國防科技工業局官網

二、 國家利益的生存與安全考慮

除了道德層面的考量，日本的國家利益驅使其必須馳援台灣的現實必要性。對日本的戰略規劃者而言，台灣有事幾乎等同於日本有事。

日本是一個島國，自然資源極度匱乏，其經濟的運作嚴重依賴海上貿易。台灣海峽是連接日本與中東、歐洲、東南亞、非洲等主要貿易夥伴的最重要海上航道之一。日本所需的幾乎所有石油和天然氣都需經海路運輸，其中絕大部分船隻都會行經台灣周邊海域或台灣海峽。同時，全球約有25%的海運貿易量經過此區域。一旦台灣海峽發生衝突並實施封鎖，這條生命線將被切斷或嚴重擾亂。日本的能源供應鏈和出口貿易將立即癱瘓，將對其脆弱的經濟造成毀滅性打擊。因此，維護台灣海峽的暢通與和平穩定，對日本而言是生存級別的國家利益。

從地緣政治角度看，台灣的戰略位置極為關鍵，被視為第一島鏈的樞紐。台灣距離日本的沖繩縣（包含美軍基地）僅數百公里。台灣若發生狀況，中共軍事力量將暢通無阻地穿越第一島鏈，直接威脅日本的西南諸島，包括與那國島、石垣島等。這將大大增加日本國土防禦的壓力。

中共控制台灣後，軍事力量更可以頻繁、便捷地進入西太平洋，影響區域軍事平衡。日本無法容忍一個靠近其核心領土的戰略要地發生不穩定狀況，馳援台灣，本質上是在日本國土之外建立一道防線，確保其邊境安全。

綜合以上所述，當台灣受到武力威脅時，出兵相助對日本而言具有不可迴避的必要性。這不僅是基於維護自由、民主、和平等普世價值的道德承諾和戰略責任，更是出於保障自身經濟命脈和國家安全的地緣政治現實考量。

日本近期的國防政策轉變，包括將周邊安全環境視為「前所未有的最大戰略挑戰」，以及官方正式強調「台灣有事即日本有事」（此前，安倍晉三是以前首相身分提出），都反映了這種內在的驅動力正在增加。

面對中共對台灣的威脅，日本的介入不再僅是一個選項，而是維護自身生存與區域穩定的必然行動。維護台海和平穩定，不僅是對國際社會普世價值的堅定捍衛，也是對日本自身的根本利益，同時更是對台灣二千三百萬人的重大利益。

