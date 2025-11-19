台灣遭氣候績效指標列「非常差」等級 環境部：評比標準有爭議

德國看守協會、新氣候研究所與歐洲氣候行動網等機構，18日公布對全球63國與歐盟進行的「氣候變遷績效指標」最新評比，台灣名次雖較去年前進1名，但總排名第59名仍屬「非常差」等級。

CCPI評分標準有4大項，包含溫室氣體排放（占總分40%）、再生能源發展（20%）、能源使用（20%）與氣候政策（20%）等指標，前3項指標會再依目前水準、目前趨勢、2030年目標等項目細分評比；至於氣候政策指標則是以問卷調查方式，由該國國內專家進行評比。

在本次評比中，台灣僅在「再生能源目前趨勢」項目中取得「非常好」評級，其他如「人均溫室氣體排放」、「再生能源占比」、「人均能源使用」等3項目，不論目前水準或是2030年目標均被評為「非常差」。

對此環境部回應，CCPI評比方法具有爭議，認為要判斷各國為氣候所做努力，應同時觀察溫室氣體總排放量與趨勢，不應僅憑人均數據進行衡量，該評比結果不合理也不具代表性。

環境部進一步表示，相較全球溫室氣體排放呈現持續成長趨勢，我國排放量於2007年達高峰後即開始逐步下降；近期全球碳預算報告也指出，台灣今（2025）年碳排放預估較去年下降2.1%，成為全球35個經濟成長與碳排放脫鉤的國家之一。環境部強調，未來將持續完善減碳制度，展現台灣落實淨零轉型的決心與行動。

CCPI自2005年起，每年皆針對溫室氣體排放量合計占全球9成以上的63國進行評比，除氣候政策評分指標外，其他指標主要是根據國際能源總署等機構提供的量化數據。在本次最新公布的評比排名中，包含日本、南韓、澳洲、加拿大等國，也都被評為氣候變遷績效「非常低」等級。