台灣遭陸列為台獨頑固分子、台獨幫凶有哪些人？ 名單一次看

大陸國台辦發言人陳斌華今（7）日宣布，將內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀列為「台獨頑固分子」，依法實施懲戒。然而，大陸歷年來已將不少綠營政要列為「台獨頑固分子」，其中副總統蕭美琴有二度被列入制裁名單。《中時新聞網》為讀者整理被大陸列為「台獨頑固分子」的名單。

國台辦發言人陳斌華今宣布，將劉世芳、鄭英耀列為台獨頑固分子，依法實施懲戒，並提及「兩岸同胞同根同源、同文同種，要和平、要發展、要交流、要合作，是兩岸同胞的共同心聲｣，稱劉世芳、鄭英耀倒行逆施，台獨惡行累累，引起兩岸同胞強烈憤慨。

大陸此舉並非頭一遭！近年來已陸續有不少綠營政要列為「台獨頑固分子」，其中包括國安會秘書長吳釗燮、前行政院長蘇貞昌、前立法院長遊錫堃、國安會秘書長吳釗燮、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、綠委蔡其昌、民進黨團總召柯建銘、國安會副秘書長林飛帆、前時代力量黨主席陳椒華、綠委王定宇、綠委沈伯洋以及聯電創辦人曹興誠。

此外，大陸另有公布台獨打手幫凶，名單如下：「綠色司法打手」檢察官陳舒怡、內政部長劉世芳、民進黨立法委員沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，黑熊學院金主曹興誠，深綠牙醫史書華，台獨網紅溫子渝、陳柏源。

台灣政要被大陸列為「台獨頑固分子」的詳細時間如下：

2021年5月12日：

國台辦發言人朱鳳蓮在國台辦記者會上指出，堅決打擊台獨頑固分子，制止台獨分裂行徑，是維護兩岸關係和平發展的應有之義，也是必要條件；並點名吳釗燮一再狂妄進行台獨挑釁，惡意詆毀大陸，煽動兩岸對立，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益。她說，對這類台獨頑固分子，「我們將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責。」

2021年11月5日：

國台辦發言人朱鳳蓮指蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮等極少數「台獨」頑固分子極力煽動兩岸對立、惡意攻擊誣蔑大陸、謀「獨」言行惡劣、勾連外部勢力分裂國家，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。

2022年8月16日：

國台辦公布新一波列入「台獨頑固分子」名單，制裁名單包括我國駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、民進黨副祕書長林飛帆、民進黨立委柯建銘、王定宇、時代力量立委陳椒華，陸方禁止本人及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制其關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作等。

2023年4月7日：

「蔡麥會」引發大陸祭起反制措施，大陸國台辦宣布，以「台獨頑固分子」名義對時任駐美代表蕭美琴實施制裁，禁止入境大陸、港澳與交易交流等限制。

2024年10月14日：

沈伯洋、曹興誠被列入「台獨」頑固分子清單，對「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大陸有關組織、個人進行合作，決不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。

