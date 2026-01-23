台灣遭點名零組件流入俄國 賴清德「願加強管制」：請澤倫斯基把訊息給台灣

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基近日表示，在俄軍武器中發現來自德國、日本、美國等盟國零件以及台灣的零組件。總統賴清德今(23)日出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」受訪表示，台灣已經加入歐美制裁俄國的行列，願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯來保護烏克蘭，也為烏克蘭祈禱。

賴清德表示，台灣與烏克蘭人民站在一起，台灣已經加入歐美制裁俄羅斯的行列，也已經跟友盟國家進入烏克蘭進行人道救援的工作，也有台灣年輕人到烏克蘭參戰，跟烏克蘭人民站在一起，也有台灣年輕人因此犧牲寶貴生命。

賴清德說，未來戰爭結束之後，台灣願意跟歐美友盟國家加入重建烏克蘭的行列，因此他在這裡請澤倫斯基把訊息給台灣，願意加強管制透過第三國、同時隱藏最終目的的商品，避免進入俄羅斯來保護烏克蘭，最後祈求上帝，保佑烏克蘭儘速獲得和平，讓烏克蘭的人民儘速離開戰火。

