台灣遵守「一中」才能出席深圳APEC？陸委會舉2014為例：狀況不會好

記者劉秀敏／台北報導

陸委會副主委梁文傑主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

2025亞太經濟合作會議（APEC）日前圓滿落幕，明年將在中國深圳舉辦，中國國台辦近日表示，將按照「一個中國」原則和APEC相關規定和慣例處理台灣參會事宜。對此，陸委會副主委梁文傑今（6）日以2014年我方派出前副總統蕭萬長出席在北京舉辦的APEC峰會，遭到中國抗議打壓為例，直言馬英九執政時期尚且如此，「明年APEC的狀況，一定不會比2014年好。」我方會審慎評估各種狀況，也會努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。

陸委會今日下午召開例行記者會，媒體關注，明年APEC會議在中國深圳舉行，國台辦必須符合一中原則，會對台灣構成哪些具體影響？

梁文傑表示，對岸的立場已經很清楚，就是如果台灣要參加明年在深圳舉行的APEC會議，前提就是要符合一個中國原則。至於什麼是符合一個中國原則，大家可以參考2014年在中國舉行的APEC會議，當時台灣派出前副總統蕭萬長與會，但是中國在過程中，一直用各種方式來貶低台灣的會員國地位，包括不按照APEC慣例派特使提出邀請，而是當作兩岸之間的事，只派了國台辦副主任。

梁文傑提到，當時蕭萬長在會議期間，跟美國國務卿凱瑞進（John Forbes Kerry）、日本首相安倍晉三進行雙邊會談，台灣都收到中國的抗議，會談發生的事實在會議期間也無法對外公佈，一直到會議結束之後回國，才敢對外透露有這樣的會談。因此，當時參加會議的整個過程有很多曲折，也看到說對岸對他們所堅持的原則是密不透風的。

梁文傑直言，2014年還是馬英九執政時期，當時尚且如此，「我想明年APEC的狀況，一定不會比2014年好。」各種狀況，我方都會審慎評估，也會努力堅守台灣的會員國地位和尊嚴。

媒體追問，陸委會副主委沈有忠在立法院答詢時表示，如果對岸用無理、不文明方式打壓台灣，兩岸交流可能會無法進行，如果明年台灣參加APEC會議卻遭到中國阻撓，我方是否會做出反制？

梁文傑回應，APEC還有一年時間，也許雙方的關係會有改善，國際情勢也可能會有些變化，「現在去講這些都還太早」，他只是用2014年的例子來告訴大家，我方預想到可能會有一些情況，也會努力守住我方的會員國地位跟尊嚴。

