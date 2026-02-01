台灣選區人口懸殊導致的「票票不等值」問題

針對台灣選區人口懸殊導致的「票票不等值」問題（尤其是金馬、澎湖與原住民選區），從法理上確實可以調整，但實務上難度極高。這主要是因為這些「特權保障」大多直接寫在《憲法增修條文》中，而非僅是法律層級。

若要符合選票平等原則（Equal weight of votes），未來的調整方向與法理障礙分析如下：

一、 為什麼會有巨大的差異？（現行法理依據）

目前選區劃分依據《憲法增修條文》第4條，這導致了兩類結構性的「票票不等值」：

離島保障（縣市至少一席）：憲法規定「各縣市至少一人」。以 2024 年大選為例，連江縣（馬祖）約 1 萬多選民就有一席立委，而新竹縣或新北市部分選區可能需 30 萬選民才有一席。這使得馬祖選民的一票價值是新竹選民的數十倍。

分類過時：「山地」與「平地」的劃分源於日治時期與威權時期的行政分類，並非依據真實居住地，導致住在都會區的原住民仍須投給「山地」或「平地」候選人，無法針對居住地議題（如都市原住民權益）進行有效投票。

二、 法律上可行的調整方案

若要解決此問題，必須進行不同層次的法律工程：

最根本解決：修憲（門檻極高）

由於離島保障名額與原住民席次均明定於憲法，若要改變（例如：取消縣市保障改依人口比例、或合併原住民選區），必須通過修憲。

方案： 改採「聯立制」（如德國模式）。將區域立委席次視為「基本席次」，若某黨在政黨票獲得的比例高於其區域席次，則透過「不分區席次」進行調節補償，讓總席次與政黨得票率相符。這能保留離島的代表性，同時解決整體票票不等值的問題。

原住民選制的調整（修法與修憲並行）

合併選區（需修憲）： 學界與部分團體主張廢除「山地／平地」區別，改為「單一原住民選區」或依照族群人口比例分配，這需要修改憲法增修條文第4條。

通訊／不在籍投票（需修法）： 原住民選區範圍遍及全國，許多旅外族人返鄉投票成本高，導致實質投票權受損。推動「不在籍投票」雖無法改變席次結構，但能提升選票的實質平等性。此議題在 2023-2025 年間持續被討論，但因資安與政治信任問題尚未全面通過。

2025 年底的微調： 立法院於 2025 年 12 月 26 日三讀通過《選罷法》修正，將原住民立委出缺補選的標準與區域立委拉齊（少一席即補選，而非原先的二分之一），這是在現有框架下落實「程序平等」的一步，但未解決席次分配問題。

選區重劃（針對一般縣市，但不適用離島）

對於非保障名額的縣市（如新竹縣市、直轄市），中選會每 10 年會依人口變動檢討選區。但對於金門、馬祖、澎湖，因受憲法「至少一席」保護，無法透過中選會行政命令調整。

三、 國際法與憲法法庭的觀點

釋字第 721 號解釋： 大法官曾指出，現行選制雖然可能造成票票不等值，但這是考量政治安定與反映地方民意的設計，尚未達到違憲程度。這意味著司法機關目前傾向尊重立法者的政治裁量，除非不平等達到極端程度。

平等權論述： 從「一人一票、票票等值」的民主原則來看，現行制度確實有虧缺。未來的論述可能會轉向「功能性代表」，即承認離島與原住民因地理與文化特殊性，需要「超額代表」來對抗多數暴力的邊緣化，以此正當化其票值優勢。

結論

可以調整，但「選區席次分配」卡在憲法層級，短期內難以撼動。

目前最可行的「調整」並非減少金馬或原住民的席次（這會引發政治風暴且需修憲），而是：

推動「聯立制」修憲： 增加不分區席次功能，稀釋區域席次的不平等。

行政面改革： 落實原住民「不在籍投票」，解決實質投票困難。

內部劃分調整： 原住民內部檢討「山原／平原」劃分是否符合現狀，或改採族群代表制。

原住民身分分流（山地／平地）： 憲法規定山地與平地原住民各 3 席。這造成問題：內部不平等：原住民人口增加，導致平均每席代表的人口數可能高於某些離島，但席次卻被憲法鎖死為 3+3。

類似的做法在許多民主國家都存在，通常是為了保障少數地區、偏遠區域或特定族群的代表權，避免這些群體在大眾政治中被邊緣化。

這些制度通常被稱為「偏遠地區加權」、「少數保障」或「比例代表制的補償席次」等。

以下列舉十個具有代表性的國家及其類似的法律規範，說明他們如何在「選票平等」與「區域代表性保障」之間取得平衡：

國家

法律規範或制度名稱

規範說明

1. 德國

聯立制 (Mixed-Member Proportional, MMP) / 超額席次與平衡席次 [2]

德國邦議會與聯邦議會採用此制度。選民有兩票，一票投給區域候選人，一票投給政黨。若政黨在區域贏得的席次超過其應有的比例，則會產生「超額席次」，並透過「平衡席次」確保最終議會組成精準反映政黨票比例。這保障了小選區的代表性，同時維持了全國範圍的票票等值原則。 [2]

2. 英國

特定選區地理面積考量

英國國會選區劃分雖以人口為基礎，但在劃分蘇格蘭高地與島嶼 (Highlands and Islands) 等偏遠地區時，法律允許選區範圍可以極大，人口數下限可以較低，確保這些地區能有一名代表。

3. 加拿大

地理因素與人口下限豁免

類似英國，加拿大在聯邦選區重新劃分時，對於努納武特 (Nunavut)、育空 (Yukon) 和西北地方等北部偏遠領土，法律明確給予人口下限的豁免，確保這些幅員遼闊但人口稀少的地區至少擁有一席議員。

4. 芬蘭

奧蘭群島 (Åland) 特殊保障

芬蘭法律保障自治區奧蘭群島（人口約 3 萬人）在國會中至少擁有一席代表。該地區的選民代表權價值遠高於芬蘭大陸選民。

5. 丹麥

法羅群島與格陵蘭保障

丹麥憲法保障其自治領地法羅群島和格陵蘭島在丹麥國會各擁有 2 席議員。這兩個地區人口稀少，若按人口比例根本無法獲得席次，此為明確的少數地區保障。

6. 瑞典

區域差異化的人口基數

瑞典雖然主要採比例代表制，但在選區劃分時，會微幅考量人口密度極低的北部地區的代表性，使其在分配總席次時獲得略微優勢。

7. 澳洲

選舉邊界地理豁免

澳洲法律要求選區人口應大致相等，但允許選舉委員會在劃分偏遠地區（如北領地）時，基於地理挑戰、交通不便和社區利益等因素，可有較大的人口差異容忍度。

8. 美國

參議院「州平等代表」原則

這是最經典的案例。美國憲法規定，每個州不論大小（人口數），在參議院都有 2 名代表。加州人口近 4000 萬，懷俄明州人口僅 60 萬，但權力相等，是極端「票票不等值」的制度設計，旨在保障小州的權力。

9. 紐西蘭

毛利人專屬議席

紐西蘭設有專門保障毛利原住民的選區（目前為 7 席）。毛利選民可以在一般選區或毛利專屬選區之間選擇投票，確保該特定族群的聲音能在國會被聽見，這也是一種特殊保障。

10. 印度

預留議席制度 (Reserved Constituencies)

印度憲法為「表列種姓」（Scheduled Castes）和「表列部落」（Scheduled Tribes，即原住民）在聯邦議會與各省邦議會預留固定席次。這些席次是強制性的，確保歷史上弱勢群體有足夠的政治代表權。

這些國家案例顯示，為了實現更廣泛的「公平」與「包容」，國際上普遍接受在嚴格的「票票等值」原則下存在例外情況，特別是針對地理偏遠、人口稀少或歷史弱勢的群體。