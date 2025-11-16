台灣選手首奪《聯盟戰棋》世界冠軍！「不能沒有你」擊敗全球高手登頂

台灣電競圈世界冠軍再 +1！ 《聯盟戰棋》S15 的「K.O.競技場」棋手皇冠盃（也就是《聯盟戰棋》的世界大賽）今（16）天進入第三天的決賽賽程，來自台灣的「不能沒有你」（Without You）在第五局成功聽牌後，第六局的最後面對同樣來自台港澳地區的鐵之硬沼並沒有手軟，九五大證成功戰勝對手吃雞，成為台灣首位《聯盟戰棋》世界冠軍！

台灣選手首次拿下《聯盟戰棋》世界冠軍（圖源：TFT 聯盟戰棋 official）

本屆《聯盟戰棋》的棋手皇冠盃採用 20 分將死賽制，進入第三天決賽八名選手只要拿到 20 分就能成功聽牌，再成功吃雞一場就能成為《聯盟戰棋》的世界冠軍，除非 8 場比賽之後並沒有任何 20 分選手吃雞，那就看誰積分最高決定世界冠軍的人選。

而進入第三天決賽圈的不能沒有你（Without You）雖然在第一局比賽只拿了 4 分，但隨後三局他發揮了穩定的表現，連三場比賽拿下 6 分積分達標，取得聽牌資格。而後在第 6 場比賽，不能沒有你（Without You）的九五大陣順利成形一路連勝，雖然最後差點被同樣來自台港澳賽區的鐵之硬沼守下來，但並沒有任何東西能阻擋九五大陣與不能沒有你（Without You）的步伐，最後他順利戰勝鐵之硬沼，成功吃雞，成為《聯盟戰棋》史上首位台灣世界冠軍，也讓許多網友狂歡：「聯盟戰棋元年來啦！」