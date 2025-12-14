機器人與林世賢一起舉手並籲請大家翻轉彰化挺賢與能。圖／記者鄧富珍攝





民進黨彰化縣長提名類初選電話民調倒數計時，彰化市長林世賢14日下午在彰化市旭光西路、全縣首座百貨公司—彰化中友百貨興建基地前，舉辦「彰化勝利團結大會」。活動最大亮點，是台灣自主研發的人形機器人「台智寶」首度現身選舉造勢場合，與無人機一同亮相，並高喊「翻轉彰化．挺賢與能」，創下台灣選舉史上人形機器人替參選人站台的首例，成為全場焦點。

台灣選舉首見人形機器人站台，林世賢彰化勝利團結大會掀科技話題。圖／記者鄧富珍攝

林世賢自表態爭取提名以來，主打「經濟與科技並進」，以無派系包袱的形象，持續提出產業發展政策，致力推動無人機、機器人、無人載具與智慧科技發展，並促進彰化傳統產業轉型升級。上月16日，他在旭光西路成功公園旁舉辦「彰化隊」成立大會，吸引逾3000人到場，展現基層動能。

此次團結大會再次選在象徵其市長任內重要建設成果的百貨公司基地舉行，除安排無人機展示外，更邀請由上緯智聯公司自主研發的智慧人形機器人「台智寶」擔任神秘嘉賓，凸顯其科技城市願景。

林世賢表示，翻轉彰化、經濟優先是核心目標，未來將把彰化打造為「綠能科技首都」，結合風電、太陽能等綠色能源，發展AI數據算力中心，帶動精密機械、金屬加工等傳統產業升級，串聯無人機、機器人等新興科技，同時推動智慧農業，創造就業機會，吸引青年返鄉，改善低薪與人口外移問題。

滾動大氣球象徵要翻轉彰化的經濟。圖／記者鄧富珍攝

身兼「彰化無人載具大聯盟主席」的林世賢也指出，自己與上緯智聯董事長蔡朝陽多次合作推動產業論壇，展現引進新科技、讓產業在地落實的決心與行動力。

團結大會中，一幕感人場景令人動容。在彰化藥師界頗負盛名、被稱為「刀爸」、高齡77歲的柯毓彬，日前甫出院仍身體虛弱，仍親自到場力挺，肯定林世賢長年深耕地方、關注民生與醫療發展，是值得信賴的領導者。

此外，年輕世代、企業界、公益文教界、醫界、教育與農業界多位代表人物，以及自北部南下的政治評論人士也到場站台，為團結大會增添聲勢。

林世賢團結造勢大會場人山人海。圖／記者鄧富珍攝

