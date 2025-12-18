台灣邁入超高齡社會 中藥品牌推動"漢方大健康生態系"

民視新聞／綜合報導

台灣邁入超高齡社會，銀髮照護、慢性病管理，與「三明治世代」壓力，成為社會共同課題，創立80年的台灣中藥品牌，積極推動「漢方大健康生態系」跨域佈局，透過從原料到實證的垂直整合，串聯學術、海內外的多元創新發展，以建構高韌性、可驗證、全球化的漢方醫養系統。

邀請到台北市立聯合醫院中醫師，和台灣輔助醫學醫學會理事長，共同探討如何透過生態系，將漢方系統性地提升成健康管理工具，與照護決策的一部分，對談中集合了企業資源、臨床實證，與制度推動的願景，期望逐步強化漢方在醫療照護體系中的新定位，為全齡健康提供系統性解方。

