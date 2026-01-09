台灣邁入超高齡社會！台北市成最老城 2025年戶口資料出爐「全台日減277人」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

內政部今（9）日公布2025年12月戶口資料，全台總人口數為2329萬9132人，與前一年同期相比，減少0.43%，少了10萬1088人，平均每天減少276.95人。其中65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%，達「超高齡社會」，又以台北市65歲以上人口比率24.18%最高，最低為新竹縣15.08%。

內政部指出，114年12月出生數為9027人，約每4.9分鐘出生一個嬰兒；而死亡數為1萬7450人，平均約每2.6分鐘1人死亡。比較各縣市，人口增加率最高者為桃園的0.7%，接下來依序為新竹縣0.44%、台中市0.27%；而人口減少率依序為金門縣2.99%、連江縣2.36%、台北市2.06%。

比較各年齡比率，114年12月底，0到14歲青少年兒童人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51%；15至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43%；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06%；至於20歲以上人口數則為1964萬4140人，占84.31%。

15至64歲人口比率最高為連江縣73.36%，最低為台北市63.86%；65歲以上人口比率最高為台北市24.18%，最低為新竹縣15.08%。換算下來，台北市0到14歲人口僅11.96%。

根據世界衛生組織定義，65歲以上人口達到20%稱為「超高齡社會」，而台灣已達到此標準的縣市包含六都中的台北、高雄與台南，另外嘉義縣、南投縣、基隆市、屏東縣、雲林縣、花蓮縣、澎湖縣、台東縣、宜蘭縣、彰化縣、苗栗縣等縣市，65歲以上人口比率也都突破20%。

