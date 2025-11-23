台灣邁入超高齡社會 失智症防治刻不容緩！

台灣邁入超高齡社會，失智症人口將持續增加，但透過健康生活方式與早期介入可有效預防與延緩發生。

作者/林招煌







台灣自2025年正式邁入「超高齡社會」，失智症的挑戰也日益嚴峻。根據衛生福利部委託國家衛生研究院進行的「全國社區失智症流行病學調查」，2024年65歲以上的失智人口約 35萬人，佔同齡人口近 8%。隨著年齡增長，失智症盛行率明顯上升，若依國發會人口推估，至 2041年恐突破68萬人，盛行率將達近 10%，對台灣醫療體系與長照人力將是沉重挑戰。

失智症不是「正常老化」

醫師提醒，正常老化與認知功能異常有明顯差異。正常老化雖會出現「偶爾忘記細節，但稍後能回想起來」的情況，但失智症患者則常出現：

記憶力減退且影響日常生活

判斷力下降

語言表達困難

經常迷路或辨識困難

醫學界整理出「十大警訊」，提醒民眾一旦發現家中長輩出現持續且惡化的認知或行為改變，應及早就醫，尋求專業醫師評估。

從生活中預防 45%的失智症其實能延緩

研究指出，透過改善日常生活中 14項風險因子，有助於預防或延緩約 45% 的失智症案例。這些風險因子包括：

控制高血壓與糖尿病 保持正常體重 避免吸菸與過量飲酒 維持規律運動 均衡飲食（如地中海飲食、得舒飲食） 預防聽力障礙 減少社會孤立 改善憂鬱與焦慮 保持良好睡眠 避免腦部外傷 積極參與認知刺激活動（閱讀、學習新技能） 控制血脂異常 維持良好口腔健康 減少環境污染暴露

這些措施看似簡單，但若能長期落實，對維護腦部健康、延緩失智發生有相當助益。

面對未來：醫療與社會資源需「雙管齊下」

台灣失智症人口在未來15年將持續攀升，這不僅是醫療議題，更是社會議題。除了需要強化基層醫療早期篩檢、長照與社區照護網絡外，家屬支持與社會大眾對失智症的理解也同樣重要。失智症不可逆，但可以預防、延緩與妥善照顧。民眾若能從日常生活中開始調整，結合醫療與長照資源，台灣才能在面對「超高齡社會」的同時，建構更具韌性的健康支持系統。





參考資料

衛生福利部．全國社區失智症流行病學調查 (2024)

國家發展委員會．中華民國人口推估（113年至130年）

Livingston G, et al. Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission. Lancet. 2020;396(10248):413–446.



