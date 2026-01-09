台灣邁入超高齡社會 新生兒創新低

台灣去年65歲以上人口占比突破2成，正式邁入「超高齡社會」。圖為長者在看護陪同下到公園活動。（趙雙傑攝）

內政部9日公布最新戶口統計資料，我國65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06％，正式進入世界衛生組織定義的「超高齡社會」，台北市65歲以上人口比率最高，占24.18％，成為全台最老的城市，其次為嘉義縣24.11％、南投縣22.66％。在新生兒部分，去年不僅創下史上新低，更只剩民國105年20萬8440人的一半，僅10萬7812人。政務委員陳時中表示，少子女化現象是多重因素造成的，政府將精進各項能夠影響年輕人生育意願的相關政策，讓青年敢婚、願生、樂養。

根據最新戶口統計資料顯示，截至114年12月底止，全台戶數共有985萬1532戶，人口數為2329萬9132人，與上年同月比較減少10萬1088人，平均每天減少276.95人，與上月比較則減少6953人。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為桃園市0.70％，其次為新竹縣0.44％，再其次為台中市0.27％；人口減少最多為金門縣2.99％，其次為連江縣2.36％，再其次為台北市2.06％。

至於人口結構部分，114年12月底0至14歲人口數為268萬1890人，占總人口比率11.51％；15至64歲人口數為1594萬4087人，占68.43％；65歲以上人口數為467萬3155人，占20.06％。若以縣市別來看，台北市65歲以上人口比率最高，占24.18％，其次為嘉義縣24.11％、南投縣22.66％、基隆市22.28％、屏東縣21.84％；65歲以上人口比率低於20％以下的有5縣市，包括嘉義市19.90％、金門縣19.69％、連江縣17.14％、新竹市16.16％、新竹縣15.08％。

對於台北市人口老化原因，學者分析主要是生活成本較高，尤其是房價，使得年輕家庭無法在台北市定居，寧可選擇鄰近的桃園等地購屋安家；至於新竹縣市則因高科技業發展，吸引許多年輕人前往。

在新生兒部分，自105年的20萬8440人起逐年下降、106年19萬3844人、107年18萬1601人、108年17萬7767人、109年16萬5249人、110年15萬3820人、111年13萬8986人、112年13萬5571人、113年13萬4856人，114年更僅有10萬7812人，創下新低。死亡率部分，去年整體死亡人數為20萬268人，折合年粗死亡率為千分之8.58，相比113年減少了1839人。

陳時中表示，少子女化現象是多重因素造成的，政府過去的政策對生養已提供許多協助，並達到鼓勵效果，未來也會持續推動，並且精進各項能夠影響年輕人生育意願的生、養、育、住、職等各方面相關政策，讓青年敢婚、願生、樂養。