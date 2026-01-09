台灣邁入超高齡社會 石崇良揭「4大方向」

▲因應台灣進入超高齡社會，衛福部長石崇良說明，醫療照護體系上也從4大層面調整。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 內政部今（9）日公布最新統計，2025年65歲以上人口數達到467萬3155人，正式邁入超高齡社會。而衛福部長石崇良說，先前就有預期會達標，在醫療照護體系上也從4大層面調整，包括健康促進、分散式照顧還有居家醫療、科技革新。

內政部公布今年正式邁入超高齡社會。衛福部長石崇良今日受訪時表示，先前就有預期2025數據可能會達標超高齡社會，也因應人口急遽改變，進行一些調整。他提到，在醫療照護體系，會從3大層面調整，健康促進要做得更多，例如三高防治888計畫，還有預計推動的健康幣。

石崇良提到，體系也要進行「分散式照顧」，因為隨高齡社會的來臨，長者照顧希望是在地、不需要舟車勞頓，且醫院並不一定是最好的照顧環境。另外也推出許多居家醫療的革新方案。包含「在宅急症照護試辦計畫」（HaH）。

發展更多一日型照顧 石崇良：導入科技協助

安寧居家也發展更多一日型照顧。石崇良指出，像是門診靜脈抗生素注射（OPAT）、遠距醫療常態化，可進行居家醫療。

石崇良說，居家與長照結合也是長照3.0的重點之一，給付也會改成論價值為基礎的給付。還有「重大外傷緊急手術及麻醉費加成」，病人從進入急診2小時內執行特定手術及麻醉，可加成100%。另外，病人從進入急診超過2小時且4小時內執行特定手術及麻醉可再加成60%；盼透過時間換取降低患者失能風險。

石崇良表示，希望朝向健康、結果導向的支付方式；科技部分除了高齡化，少子化可能也會讓勞動力下降，除了導入外籍勞力，更重要是透過科技協助，讓工作方式改變。

內政部最新資訊，台灣2025年總人口2329萬9132人；而65歲以上人口達467萬3155人，占比20.06%，根據定義，台灣正式邁入超高齡社會。

